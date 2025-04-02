Рэпер Desiigner, сотрудничавший с Канье Уэстом, даст второй концерт в Москве

Известный американский рэпер Desiigner повторно выступит в Москве с сольным концертом 26 июля 2025 года. Мероприятие состоится на летней площадке клуба Atmosphere.

© Соцсети Desiigner; Рамблер

Билеты на шоу стоят от 1,5 тысячи рублей и почти до 5 тысяч рублей, сообщает «Афиша Daily».

В феврале 2025 года Desiigner, он же Сидни Ройел Селби — третий, уже выступал в Москве на вечеринке AVG. По итогу своего визита он также собирался записать совместный трек с Джараховым, но песня пока так и не вышла.

Desiigner прославился треком Panda, возглавившим чарт Billboard Hot 100 в 2015 году. После этого хип-хоп-артист сотрудничал с лейблом Канье Уэста GOOD Music. В 2024-м Desiigner поучаствовал в записи пластинки Канье Vultures 2.

Инцидент с подростком: как прошёл концерт американского рэпера DaBaby в Москве