«Музы Пульс»: популярные артисты, треки и тренды в музыке за март 2025 года

В российской музыке появился новый этно-фаворит, а зарубежные чарты заполонили треки из альбома рэпера Playboi Carti «MUSIC». В нашем культурно-аналитическом дайджесте «Музы Пульс» читайте о главных музыкальных новинках марта, трендах в социальных сетях и набирающих популярность артистах.

Российские музыкальные чарты

Фавориты хит-парадов Jakone и Killiana, чей трек «Асфальт» не покидает чарты с лета 2024 года, в марте 2025-го решили вернуться с тяжёлой артиллерией. В этот раз они представили целый альбом «О тебе», состоящий из девяти треков. Музыканты повторили свою формулу мейнстримного успеха, совместив пацанский рэп с женским вокалом. Среди всех композиций из альбома большего успеха достигла песня «Не моряк», в которой Jakone и Killiana рассуждают о том, что препятствует любви между парнем и девушкой.

Треки и жанры

Jakone, Killiana — Не моряк

AY YOLA — Homay

ICEGERGERT — Сын от чёрных королев

T-Fest — Ни вчера, ни завтра

Zivert — Кавалер-револьвер

Баста — Февраль

BUSHIDO ZHO, Aarne — Slim Shady

Noize MC*, Монеточка* — Обломки чувств

KIRILIK — Скелет в пиджаке

Женя Трофимов, Комната культуры — Лёд, что поёт о любви

Открытием марта стала башкирская фолк-группа AY YOLA, которая пока что выпустила только два трека. Последний из них получил название Homay. Он уже успел завируситься в соцсетях и пробраться на верхушки мировых чартов.

Эксперты объяснили, как трек Homay башкирской группы AY YOLA попал в мировой чарт

Хип-хоп, как и в предыдущие месяцы, пользуется большим спросом у российской аудитории. Хиты ICEGERGERT «Гектор», «Amsterdam» и «Casino» уверенно держатся в российских чартах. К ним он прибавил песни из своего нового мини-альбома From Sparta to Padre. Больше всего из него слушатели оценили суровый трек «Сын от чёрных королев».

Из других громких хип-хоп-новинок — совместная песня BUSHIDO ZHO и Aarne «Slim Shady». Под мощные нагруженные биты рэперы лишний раз напоминают о своих достижениях. За спокойный хип-хоп в марте отвечал Баста. Он решил привнести немного холода в первый месяц весны своим треком «Февраль».

Поп-музыка также традиционно порадовала своими новинками. Певица Zivert представила любопытный сингл «Кавалер-револьвер» про женщину, выбирающую себе подходящего мужчину. Тему поддерживают клубные биты, к которым в конце неожиданно присоединяются строчки из стихотворения Марины Цветаевой. В марте был выпущен и ностальгический трек «Обломки чувств» от рэпера Noize MC* и певицы Монеточки*. Песня стала кавером на одноимённую композицию 2011 года от TERESHINA, автором которой стал не кто иной, как Noize MC.

Ещё один лидер чартов Женя Трофимов вернулся с очередным хитовым саундтреком. В этот раз он сделал песню к сериалу «Челюскин. Первые». Композиция «Лёд, что поёт о любви» объединила в себе трогательную лирику и заедающую мелодию.

Женя Трофимов: «Музыкальные туры были нашей мечтой»

Набирает обороты в российских чартах и энергичная электроника. В этом месяце слушателям больше всего понравились песни «Скелет в пиджаке» от KIRILIK и «Ни вчера, ни завтра» от T-Fest. Последняя вошла в мини-альбом исполнителя Madonnina.

Перспективные артисты

AY YOLA

AY YOLA — этно-группа из Башкортостана. В её состав входят Адель Шайхитдинова, её отец Руслан Шайхитдинов, также известный как Ruslan Sever, и Ринат Рамазанов.

Адель и Руслан Шайхутдиновы уже знакомы российским слушателям. В 2019 году они участвовали в шоу «Песни» на ТНТ. Правда, тогда их дуэт назывался Musume и музыку они записывали в жанре поп. Среди их треков можно найти совместные песни с Thomas Mraz и другими артистами.

Для нового проекта они выбрали необычную концепцию. AY YOLA поют на башкирском, а в основе сюжета их песен лежит древний эпос «Урал-батыр». При этом фольклорные мотивы в их музыке легко уживаются с электронными битами.

KIRILIK

KIRILIK работает в жанре электронной музыки, которая временами переходит в хип-хоп. На стримингах артист появился в январе 2025 года с мини-альбомом «Модный дом». До этого он выкладывал песни неофициально.

Популярность к KIRILIK пришла после выхода песни «Скелет в пиджаке», которая ещё до выпуска успела завируситься в TikTok. В ней музыкант уставшим голосом поёт об избегании проблем и разочаровании.

Зарубежные музыкальные чарты

Прошлогодние хиты надолго задержались в топах зарубежных чартов. Взбудоражить музыкальную индустрию смог хип-хоп-исполнитель Playboi Carti, вернувшийся с новым альбомом под простым, но одновременно громким названием MUSIC. Рэпер до последнего трепал нервы поклонникам и держал интригу. Официально он объявил дату выхода лонгплея всего лишь за день до релиза. И выложил его не в полночь, как принято в музыкальной индустрии, а несколько часов спустя.

Реакция на альбом вышла неоднозначной: кто-то винил Playboi Carti в отсутствии концепции, а кто-то восхищался его умением создавать хиты. Последнее мнение доказывает тот факт, что все 30 треков с пластинки попали в чарт Billboard Hot 100.

Треки и жанры

Playboi Carti — Evil J0rdan

Doechii — Anxiety

Chappell Roan — The Giver

Lady Gaga — Garden of Eden

Lil Durk — Vanish Mode

Sleep Token — Emergence

Selena Gomez, benny blanco, The Marías — Ojos Tristes

JENNIE — like JENNIE

Morgan Wallen — Just In Case

Ariana Grande — twilight zone

Другой яркой хип-хоп-новинкой стал сингл Anxiety от модной рэперши Doechii. В последнее время она находится на гребне успеха. В феврале она получила свою первую статуэтку «Грэмми» за альбом Alligator Bites Never Heal, а в марте премия Billboard Women in Music назвала её «Женщиной года». В Anxiety исполнительница удачно семплирует хит 2011 года Somebody That I Used to Know от Готье, при этом не забывая о своём стиле.

Эксперт объяснил, почему издание Billboard назвало Doechii «Женщиной года»

Хип-хоп в марте также обогатился новым альбомом Lil Durk «Deep Thoughts». Он вышел при необычных обстоятельствах, так как сам рэпер сейчас находится под стражей в ожидании суда. Пусть песни и были записаны ещё до его ареста, воспринимаются они уже по-другому.

Жанр кантри пока всё ещё актуален, хотя его популярность начинает убывать. В тренд успела попасть Чаппелл Рон. The Giver стал первым синглом певицы после выхода её хита Good Luck, Babe, благодаря которому она и стала популярной. Впервые Чаппелл исполнила The Giver ещё в ноябре в рамках шоу Saturday Night Live. Трек дебютировал с первого места в Hot Country Songs и с пятого в общем сингловом чарте Billboard Hot 100.

Были популярны в марте и более привычные представители кантри. Певец Морган Уоллен, регулярно выпускающий синглы в этом жанре, в марте представил трек Just In Case. Песня войдёт в предстоящий альбом артиста I’m The Problem, релиз которого намечен на 16 мая.

У фанатов поп-музыки в марте тоже было много поводов для радости. Леди Гага вернулась со своим седьмым студийным альбомом MAYHEM. Он, как это и бывает в случае с Гагой, получился совершенно неожиданным. В нём певица смешала рок, электропоп и диско. Одним из фаворитов пластинки, помимо ранее выпущенного хита Die With A Smile, стал трек Garden of Eden.

Леди Гага выпустила альбом MAYHEM: привычная экспрессия в новом рок-звучании

Любителей романтики тоже не обошли вниманием. На них и был нацелен совместный альбом Селены Гомес и Бенни Бланко I Said I Love You First. Пара объявила о своей помолвке в декабре 2024-го, поэтому любовная тема сквозит через все треки альбома. Больше всего поклонники оценили песню Ojos Tristes, записанную в коллаборации с инди-группой The Marías.

Вернулась в музыку и звезда фильма «Злая: Сказка о ведьме Запада» Ариана Гранде. Она представила делюкс-версию своего прошлогоднего альбома eternal sunshine. Пластинку дополнили шесть новых треков, включая расширенную версию песни intro (end of the world). В чартах лучше всего себя показала композиция twilight zone, в которой Гранде рефлексирует над романтическими отношениями.

Крайне удачно череду сольных альбомов участниц BLACKPINK завершила Дженни. Её дебютный альбом Ruby был высоко оценен критиками и слушателями. А дерзкий трек like Jennie, в котором певица грешит самолюбованием, вырвался в лидеры хит-парадов.

Впервые за свою музыкальную карьеру в чарт Billboard Hot 100 попала прог-метал-группа Sleep Token. Она знаменита тем, что её участники держат свои настоящие личности в секрете от публики. Новый шестиминутный трек коллектива Emergence стал первой композицией из грядущего альбома Sleep Token под названием Even In Arcadia. Релиз пластинки должен состояться 9 мая.

Перспективные артисты

sombr

Молодой инди-музыкант и продюсер Шейн Бузе, он же sombr, официально выпускает треки с 2021 года. Но настоящим прорывом для артиста стала песня back to friends. Шейн выпустил эту композицию в конце 2024 года, а в начале 2025-го она завирусилась в TikTok. Благодаря ей sombr получил десятки миллионов прослушиваний в зарубежных стримингах и внимание аудитории. Возможно, успех подтолкнёт музыканта к выпуску дебютного студийника.

Jorjiana

20-летняя Jorjiana начала читать рэп во время пандемии, потому что ей просто было скучно. Официально она появилась на стримингах в 2024-м. А сейчас, после выхода фита с хип-хоп-исполнительницей GloRilla «ILBB2», Jorjiana стала одной из самых востребованных начинающих исполнительниц. За спиной у неё тяжёлое детство в небольшом американском городе Мичиган-Сити, что только прибавляет интереса к её личности. Известно, что Jorjiana уже подписала контракт с лейблом и сейчас находится в процессе работы над своим первым большим проектом.

TikTok-вселенная

В марте все социальные сети покорились новому треку Doechii «Anxiety». Песня про тревожность неожиданно породила забавный танцевальный тренд. В нём участвуют два человека. Правда, один из них как будто не замечает второго, находящегося за его спиной.

Треки и жанры

Doechii — Anxiety

Jessie J — Price Tag

Big Thief — Velvet Ring

B Jack$, Zeddy Will — Get Jiggy

Yves — DIM

Bhad Bhabie — Ms. Whitman

Sydney Rose — We Hug Now

Lizzy McAlpine — Spring Into Summer

Noah Kahan, Hozier — Northern Attitude

WizTheMC, bees & honey — Show Me Love

В этом месяце также танцевали под песни Get Jiggy и Ms. Whitman. Под оба этих трека пользователи придумали очень простые движения. Хип-хоп-сингл Get Jiggy лучше всего подойдёт для весёлого времяпрепровождения с друзьями, а пафосная рэп-песня Ms. Whitman — для ситуаций, когда хочется показать свою дерзость.

В начале весны вновь проснулось внимание к поп-треку Джесси Джей Price Tag, который был популярен в начале 2010-х. В социальных сетях люди показывают яркие эмоции, которые встречаются в тексте песни. Например, улыбаются, когда Джесси Джей поёт smile, и хмурят брови на слове serious.

В социальные сети стали чаще подкрадываться спокойные инди-треки. Например, под песню Velvet Rig от группы Big Thief пользователи в марте признавались в своих чувствах к друзьям и романтическим партнёрам. Видео сопровождались текстом, в котором они желали всем такого же близкого человека, но не того же, что и у них.

Милыми, а часто и грустными историями люди в этом месяце делились под трек DIM от K-pop-исполнительницы Yves. Отстранённые лёгкие биты этой песни дополняли видео, которые, по словам пользователей, были сделаны до какого-то важного события в их жизни. Композиция We Hug Now от инди-поп-артистки Sydney Rose также подошла для откровенных признаний. Этому способствовали строчки «You're just thinkin' it's a small thing that happened. The world ended when it happened to me» (в пер. на русский: «Ты думаешь, что произошла просто мелочь. Мир рухнул, когда это случилось со мной»).

Если пользователям хотелось показать какое-нибудь впечатляющее событие, то они выбирали фолк-поп-песню Northern Attitude. В ней есть момент, когда Hozier очень воодушевляюще кричит на заднем плане. Именно c этим фрагментом трека люди и сравнивали своё счастливое воспоминание.

В начале весны пользовались популярностью и атмосферные видео. Их чаще всего снимали под спокойную композицию Spring Into Summer или под танцевальную песню с летней атмосферой Show Me Love.

В российских соцсетях всё ещё продолжается тренд на абсурд. Ролики про «Бобра» сменились видео, на фоне которых звучит песня «Тампоны!» от Круэллы. Завирусились также странные танцы под северный соул. Это музыкальное направление было популярно в Великобритании в 1970-х. Сейчас оно притягивает к себе хипстеров, которым надоели привычные клубы. В ленте не раз можно было встретить людей, выполняющих забавные движения ногами под песню Mausio «Der Pate».

Кроме этого пользователи продолжают вспоминают старые песни. Среди вновь возродившихся хитов в этом месяце оказались «Мой ненаглядный» (1997) Татьяны Булановой в исполнении казачьего хора, «Я тебя не отдам» (2014) от группы SEREBRO и «В клубе» (2006) от Тимати.

Главным открытием российских чартов в марте стала группа AY YOLA, завирусившаяся в соцсетях с треком Homay. Громкой новинкой также стал альбом от Jakone и Killiana «О тебе». Зарубежные топы покорила пластинка рэпера Playboi Carti «MUSIC». А самой популярной в соцсетях стала песня Doechii «Anxiety».

* Noize MC и Монеточка признаны иноагентами Минюстом РФ

