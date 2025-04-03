Сергей Лазарев представит новый альбом онлайн-концертом

Поп-певец Сергей Лазарев проведёт презентацию своего альбома «Счастливые тоже плачут» в формате онлайн-концерта 23 апреля 2025 года в 19:00. Зрители впервые услышат живое исполнение всех композиций с релиза.

© Соцсети Сергея Лазарева, Рамблер

Артист также ответит на вопросы пользователей. «Хотите узнать, как проходил процесс создания новой музыки? Тогда переходите в этот пост в моём сообществе в VK и оставляйте под ним вопросы об альбоме! Самые интересные из них прозвучат в эфире!» — написал Сергей в соцсетях.

Альбом «Счастливые тоже плачут» вышел 28 марта, в него вошло девять лиричных баллад. По словам Лазарева, это самая грустная его работа. Летом должно выйти продолжение, где будут собраны более оптимистичные композиции.

Сергей Лазарев выпустил меланхоличный альбом «Счастливые тоже плачут»