Денис Клявер раскритиковал Стаса Костюшкина за «песни ниже своего уровня»
Поп-исполнитель Денис Клявер высказался о творчестве своего товарища по дуэту «Чай вдвоём» Стаса Костюшкина. Музыкант признался, что ему нравятся далеко не все композиции бывшего коллеги.
Клявер подчеркнул, что не понимает, зачем Костюшкин иногда делает «песни ниже своего уровня». Артист вспомнил, что после распада «Чай вдвоём» в 2012 году его коллега признавался в усталости от «полуголых образов». Тогда Костюшкин стремился добиться успеха в роли оперного исполнителя. В эфире программы «Судьба человека» Клявер выразил уверенность, что у его коллеги были для этого и задатки, и навыки. Музыкант напомнил, что Костюшкин окончил консерваторию по классу вокала.
Клявер оценил юмористические композиции «Фаина» и «Женщина, я не танцую». Но подчеркнул, что, невзирая на большой талант, Костюшкин пока не сумел в полной мере реализоваться как артист.
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