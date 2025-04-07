Денис Клявер раскритиковал Стаса Костюшкина за «песни ниже своего уровня»

Поп-исполнитель Денис Клявер высказался о творчестве своего товарища по дуэту «Чай вдвоём» Стаса Костюшкина. Музыкант признался, что ему нравятся далеко не все композиции бывшего коллеги.

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Клявер подчеркнул, что не понимает, зачем Костюшкин иногда делает «песни ниже своего уровня». Артист вспомнил, что после распада «Чай вдвоём» в 2012 году его коллега признавался в усталости от «полуголых образов». Тогда Костюшкин стремился добиться успеха в роли оперного исполнителя. В эфире программы «Судьба человека» Клявер выразил уверенность, что у его коллеги были для этого и задатки, и навыки. Музыкант напомнил, что Костюшкин окончил консерваторию по классу вокала.

Клявер оценил юмористические композиции «Фаина» и «Женщина, я не танцую». Но подчеркнул, что, невзирая на большой талант, Костюшкин пока не сумел в полной мере реализоваться как артист.

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