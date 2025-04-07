Стали известны тема и участники 10-го фестиваля «Безумные дни» в Екатеринбурге

Организаторы фестиваля «Безумные дни», ежегодно проходящего в Екатеринбурге, а также в Нанте, Варшаве и других зарубежных городах, объявили тему на 2025 год. Юбилейное мероприятие будет посвящено музыкальным столицам мира и состоится с 26 по 29 июня.

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В программе прозвучат произведения, так или иначе связанные с Лондоном, Веной, Санкт-Петербургом, Нью-Йорком и другими крупными городами мира. В каких-то из этих столиц жили и творили великие композиторы, другие служили для музыкантов вдохновением, сообщает «Российская газета».

Концепция фестиваля подразумевает беспрерывное исполнение произведений при невысокой стоимости билетов. Каждое выступление длится не дольше 45 минут. В 2025 году мероприятие посетят коллективы, исполняющие классическую музыку, фолк и джаз. Среди выступающих — три симфонических оркестра Екатеринбурга, аргентино-колумбийский квартет Son De Sur, оркестр Musica Viva под руководством Александра Рудина, камерный ансамбль Юрия Башмета «Солисты Москвы» и другие музыканты.

Всего в программе «Безумных дней» запланировано 120 концертов, которые пройдут на девяти площадках Екатеринбурга.

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