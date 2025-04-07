Марк Хоппус объяснил, почему враждуют панк-группы blink-182 и Green Day

Участник поп-панк-трио blink-182 Марк Хоппус выпустит мемуары Fahrenheit-182 8 апреля этого года. В книге музыкант рассказывает о своём детстве, карьере и отношениях с другими артистами жанра. Например, Хоппус признался, что в 2002-м blink-182 враждовали с Green Day.

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Музыканты отправились в совместное турне, но не на равных условиях. Green Day были вынуждены выступать у blink-182 на разогреве, сообщает Rolling Stone. В ту пору коллектив Марка Хоппуса был на подъёме, а Green Day наоборот потеряли былую популярность. Музыкант предположил, что его коллегам не понравилось понижение статуса до группы на разогреве после крупного успеха в 90-х.

Тур был очень напряжённым. Иногда мы так весело болтали, словно вместе прошли войну, а иногда орали на их менеджера. Мы постоянно просим переигровку, но они всегда отказываются.

Хоппус сравнил культовые панк-группы с криминальными бандами, испытывающими друг к другу одновременно неприязнь и уважение.

Турне с blink-182 состоялось незадолго до премьеры альбома American Idiot, вернувшего Green Day в хит-парады.

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