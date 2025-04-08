Джон Лайдон вспомнил, как Сид Вишес испугал ABBA при первой встрече

Панк-музыкант Джон Лайдон, известный как экс-лидер Sex Pistols, вспомнил, как группа впервые увидела шведский поп-коллектив ABBA. Это случилось в 1977-м, когда Sex Pistols отправились в первое скандинавское турне.

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Коллектив должен был дать несколько концертов в Дании, Норвегии и Швеции. Участники Sex Pistols были большими поклонниками группы ABBA, напоминает Louder. В турне британцы слушали одну-единственную кассету, и на ней были именно песни шведских поп-звёзд. Особенной любовью к ABBA отличался басист Sex Pistols Сид Вишес.

По воспоминаниям Лайдона, они не могли перелететь из одного скандинавского города в другой из-за отмены рейсов. От скуки музыканты выпили много алкоголя прямо в аэропорту.

В тот же день в том же месте по случайности оказались и ABBA. Лайдон вспомнил, что музыканты были одеты в одинаковые белые шубы и «напоминали белых медведей». Увидев кумиров, Вишес побежал им навстречу с криком «ABBA!» Добежать до них музыкант не сумел, потому что его стошнило. Лайдон заявил, что ABBA были в ужасе, а к инциденту даже привлекли полицию.

Музыкант, ранее выступавший под псевдонимом Джонни Роттен, покинул Sex Pistols в 1981 году. Сегодня он общается с бывшими коллегами только через адвокатов. Ранее в этом месяце Лайдон объяснил, почему никогда не примет предложение о воссоединении с Sex Pistols.

Джон Лайдон заявил, что никогда не вернётся в Sex Pistols