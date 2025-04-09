По биографии покойного рэпера Децла снимут художественный сериал

Кинокомпании «Студия Видеопрокат» и «Эра Мьюзик» подтвердили, что разрабатывают концепцию художественного сериала о Кирилле Толмацком, известном как Децл. Рэпер, которого считают важнейшей фигурой российского хип-хопа, внезапно скончался после сердечного приступа 3 февраля 2019 года. Музыканту было 35 лет.

© Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com; Рамблер

Над сценарием работают Ангелина Ашман и Алексей Киселёв, сообщила «Российская газета». Для Ашман не впервой воплощать на экране музыкальные истории: ранее она снимала документальные фильмы для Дианы Арбениной, Басты, Александра Розенбаума и других артистов. В команде продюсеров — Сергей Бондарчук и отец музыканта Александр Толмацкий. Креативным продюсером проекта стала Мария Серпионова. Детали сюжета, актёрский состав и дата премьеры пока неизвестны.

Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимом «Децл», прославился в нулевые. В эти годы музыкант выпустил треки «Пятница», «Письмо» и ряд других. Раскрутиться Толмацкому помог его отец, имевший связи в музыкальной индустрии. В 2004-м артист отказался от сотрудничества с родителем и начал выпускать музыку самостоятельно.

Децл работал вплоть до своей смерти в 2019-м. Его новые песни не достигали массового успеха и были популярны только среди поклонников хип-хопа.

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