«Геликон-опера» вручит «Оперные Оскары» в честь своего 35-летия

Московский музыкальный театр «Геликон-опера» анонсировал проведение спектакля «Мой оперный герой». Мероприятие приурочено к 35-летию театра.

© Страница театра «Геликон-опера» в VK; Рамблер

Согласно сообщению на официальном сайте «Геликона», спектакль можно также назвать «Оперным Оскаром». Награждать будут не певцов, а персонажей различных опер. Номинации и претенденты на победу пока неизвестны. Ведущими церемонии станут Царица ночи и Зарастро из оперы Моцарта «Волшебная флейта».

Лауреатов премии определят при помощи голосования в социальных сетях театра. Зрители, которые посетят «Моего оперного героя» с 10 по 13 апреля, смогут сделать выбор, заполнив специальную анкету. Она будет выдаваться на входе в зал.

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