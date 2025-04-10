Сергей Жуков открыл новую музыкальную компанию

Российский поп-артист, лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков стал соучредителем компании «РВ Мьюзик». Согласно регистрационным документам, организация будет заниматься звукозаписью и изданием музыкальных произведений.

© Страница Сергея Жукова в VK; Рамблер

Жукову принадлежит 60% компании, сообщает InterMedia. Уставной капитал составляет 200 тысяч рублей, генеральным директором стал Роберт Погосян — музыкальный директор группы «Руки Вверх!».

«РВ Мьюзик» — не первое бизнес-предприятие в биографии Сергея Жукова. Музыканту также принадлежит сеть караоке-баров и кондитерских, а также продюсерский центр. Ранее Жуков признавался, что стремится инвестировать в бизнес, чтобы не полагаться на доходы от выступлений. Музыкант подчёркивал, что концерты непостоянны, поэтому не всегда могут обеспечить стабильный доход.

«Руки Вверх!» отметят юбилей рекордно большим концертом в формате 360 градусов