Юлия Пересильд рассказала, почему её группа называется «Мандрагора»

Российская актриса и вокалистка Юлия Пересильд, фронтвумен рок-группы «Мандрагора», рассказала, как было придумано название коллектива. Артистка призналась, что его предложил продюсер Александр Юрасов.

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Название было придумано незадолго до выступления в телешоу «Квартирник у Маргулиса»: Юрасов занимает должность директора проекта. Продюсеру понравилось, как звучит это слово, поэтому он предложил его коллективу Юлии Пересильд.

Артистка отметила, что только потом узнала о библейском значении этого слова. Оказалось, что в священном писании мандрагора обозначает сочетание мужской и женской энергетики. По мнению Пересильд, это соответствует философии коллектива — рассказывать о сложных отношениях между полами.

Мандрагора — это многолетнее травянистое растение, которое встречается в Средиземноморье, Азии, Гималаях и других местах. Сегодня мандрагора считается ядовитой, но в древности нередко использовалась для изготовления различных снадобий.

О том, что Юлия Пересильд стала солисткой музыкальной группы, стало известно в марте 2024 года. Помимо актрисы, в состав коллектива вошли гитарист Владимир Корниенко, ударник Станислав Опойченков, басист Семён Лепёшкин и клавишник Александр Тевелев. Первое выступление «Мандрагоры» состоялось в телепрограмме «Квартирник у Маргулиса». Ранее в этом месяце коллектив представил дебютный мини-альбом «Планета лёгкого поведения — Венера».

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