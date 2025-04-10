Рок-группа Depeche Mode выпустит концертный фильм M

Британская электроник-рок-группа Depeche Mode анонсировала выход концертного фильма под названием «M». Основу картины составят выступления коллектива в Мексико-Сити, прошедшие в рамках турне Memento Mori.

© Соцсети Depeche Mode; Рамблер

Режиссёром выступил Фернандо Фриас де ла Парра, снявший мюзикл «Меня здесь больше нет» (2019) и работавший над сериалом «Наш флаг означает смерть» (2022-2023).

По примерным подсчётам, три концерта в Мексике посетили больше 200 тысяч человек. Depeche Mode выступали на стадионе Foro Sol, напоминает NME. В сообщении также указано, что в фильме будет проведена связь между тематикой последнего лонгплея Depeche Mode «Memento Mori» и тем, какое место смерть занимает в мексиканской культуре.

Дата премьеры фильма пока не анонсирована.

Memento Mori вышел в 2023 году. Участники Depeche Mode записали его после того, как в 2022-м скоропостижно скончался клавишник Энди Флетчер, входивший в состав коллектива со дня его основания. Поклонники Depeche Mode предполагают, что альбом может стать финальным в дискографии группы, но официальных подтверждений этих теорий не было.

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