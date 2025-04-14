Лана Дель Рей снова перенесла дату премьеры и название нового альбома

Поп-артистка Лана Дель Рей поделилась новыми деталями альбома Right Person Will Stay, анонсированного ещё в прошлом году. Певица призналась в своих соцсетях, что лонгплей не выйдет в намеченную дату 21 мая. Лана также решила изменить его название.

© Diogo Baptista/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com; Рамблер

При этом артистка не уточнила ни новой даты, ни нового названия. Зато она пообещала поклонникам выпустить песню Blue Bird в течение следующей недели.

Стоит отметить, что это — не первый раз, когда артистка меняет своё мнение об этом альбоме. Лонгплей был анонсирован в феврале 2024-го под названием Lasso. Его выход ожидался в сентябре того же года. Работа над релизом остановилась, когда Лана наткнулась на энергетический блок. В ноябре 2024-го певица заявила, что выпустит альбом Right Person Will Stay в мае 2025 года, но и это теперь изменилось.

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