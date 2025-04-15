Топ-8 современных этноартистов: AY YOLA, Otyken и Zventa Sventana

Тренд на этномузыку набирает обороты. В топ-3 российских чартов сейчас находится трек на башкирском от группы AY YOLA. Об этой группе и о других исполнителях, выпускающих треки с этномотивами, читайте в подборке «Рамблера».

© Страница AY YOLA в VK; страница Otyken в VK; страница Zventa Sventana в VK; Рамблер

AY YOLA

© Страница AY YOLA в VK

Башкирская группа AY YOLA начала выпускать песни только в феврале 2025-го, но уже успела попасть в топы российских и зарубежных чартов. Их сингл Homay даже вошёл в топ-5 мирового Shazam, обогнав Леди Гагу и Дрейка. Коллектив состоит из трёх участников: Адели и Руслана Шайхитдиновых, ранее работавших над поп-проектом Musume, и заслуженного артиста Республики Башкортостан Рината Рамазанова.

Сюжеты для своих песен группа черпает из древнего эпоса «Урал-батыр». Их завирусившаяся песня Homay посвящена одной из главных героинь этого сказания Хумай, помогающей Урал-батыру бороться с силами зла и хаоса. В музыке AY YOLA звучание традиционных инструментов вроде флейты курая и струнного саза органично сочетается с электронными битами.

Otyken

© Страница Otyken в VK

Группа Otyken — собирательный художественный образ коренных народов Сибири. Этнический состав коллектива периодически меняется. Сейчас в Otyken входят хакасы, долганы, тувинцы и чулымцы. В музыкальном плане группа тоже разнообразна. В ней сплетаются электроника, древние мелодии и горловое пение. Участники Otyken используют как традиционные редкие инструменты — язычковый варган, смычковый икил, щипковый хомыс, — так и более привычные: барабаны, бас-гитара, синтезатор и другие.

Проект был создан в 2015 году продюсером Андреем Медоносом. Его всегда интересовала культура коренных жителей Сибири, так как он вырос в тех краях. Дебютный альбом Otyken выпустили в 2018 году. За время своего существования группа успела набрать популярность не только в России, но и за рубежом. Они стали участниками программы The Lunar Codex при поддержке NASA и Space X, благодаря которой их песни были запечатаны в капсулу времени и отправлены на Луну. А журнал Vogue весной 2024-го назвал Otyken «одним из самых быстрорастущих и ярких музыкальных коллективов России». На песни группы обращали внимание такие артисты, как Игги Поп, Крис Браун, Армин ван Бюрен, и другие.

Zventa Sventana

© Страница Zventa Sventana в VK

В проект Zventa Sventana сейчас входят два участника: Тина Кузнецова и Юрий Усачёв, бывший музыкант группы «Гости из будущего». В основе их композиций лежат неизвестные широкой публике народные песни, собранные этнографами XIX и XX веков. Их они смешивают с электроникой, хип-хопом, инди-попом и неоклассикой.

Коллектив был образован ещё в 2005 году, и за это время он сильно изменил своё звучание. В ранних работах группа переосмысляла традиционную музыку через джаз, а сейчас она отдаёт предпочтение битам и танцевальной музыке. На сегодня у них четыре студийных альбома. Одной из самых ярких коллабораций Zventa Sventana стала песня «Мужа дома нету», записанная вместе с Иваном Дорном.

Gurude

© Страница Gurude в VK

Руслан Ивакин, он же Gurude, вырос в Хакасии. Его музыка проникнута культурой этого региона, но не ограничивается только им. Gurude пишет песни более чем на десяти национальных языках. Среди его инструментов можно найти флейту хобрах, варган и свирель. Больше всего поклонников Gurude поражает его горловое пение.

Музыка певца, с одной стороны, наполнена природными звуками, а с другой — современным звучанием. Нередко в его музыке встречаются клубные электронные биты.

Sati Ethnica

© Страница Sati Ethnica в VK

Sati Ethnica — это коллектив Сати Казановой, бывшей участницы поп-группы «Фабрика». В него также входят Ильдар Шаймярдянов, Ивайло Благоев и Сергей Нанкин. Дебютный альбом группа выпустила в 2017 году.

Сати Казанова сейчас преподаёт йогу, и эта часть её жизни ярко отражается в музыке. Песни Sati Ethnica, выполненные на восточный манер, будто созданы для медитаций. А ударный ханган, саз, кларнет и другие инструменты спокойно уживаются с электроникой.

Defne

© Defne

Под псевдонимом Defne скрывается 22-летняя поп-певица из Казани Фаузия Кадырова. Сначала артистка выступала как Fauzia, но с 2024 года она решила создать сайд-проект Defne. Причиной этому стало переосмысление Фаузией своей национальной идентичности. Теперь под новым псевдонимом она выпускает песни на татарском с тюркскими мотивами. В соцсетях Фаузия описывает себя как «воин в оболочке сказочной нимфы».

На сегодня Defne выпустила один мини-альбом Yelan. В нём под электропоп-биты она поёт о любви к дому и быстром течении времени, разбавляя всё это фольклорными татарскими сюжетами.

post-dukes

© Страница post-dukes в VK

Название удмуртской группы состоит из двух частей: приставки post, которая с английского переводится как «после», и удмуртского слова «дукес», обозначающего старинный кафтан.

Группа была создана в 2017 году, а в 2020-м она выпустила дебютный альбом с говорящим названием «Удмурт рейв». В нём ярко выражается уникальный стиль коллектива, смешивающий звучание редкого смычкового инструмента кубыз с удмуртскими напевами и электронными битами.

Луговые мари

© Луговые Мари

Лидер группы «Луговые мари» Кеша Несмелов родился в Костромской области, но это не помешало ему погрузиться в марийскую культуру. Тем более соответствующие корни у него есть: родственники Несмелова были марийцами с северо-западной части Нижегородской области.

Впервые коллектив собрался ещё в 2019 году, но с того времени его состав изменился. Несмотря на то что сейчас никто из участников не является носителем марийского языка, музыканты всё равно записывают песни на нём, параллельно изучая национальную культуру.

«Луговые мари» играют в жанре шугейз. Среди их инструментов можно найти как привычные гитару и бас, так и традиционный марийский инструмент из бычьего мочевого пузыря шӱвыр. А тексты группы построены на народных сюжетах.

Эксперты объяснили, как трек Homay башкирской группы AY YOLA попал в мировой чарт