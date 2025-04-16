В конце апреля выйдет трибьют-альбом рэперу Децлу

25 апреля выйдет трибьют-альбом покойному Кириллу Толмацкому, известному под рэп-псевдонимом «Децл». В него войдёт 16 композиций, официальный трек-лист пока не опубликован.

© Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com; Рамблер

О своём участии в записи пластинки пока сообщил только рэпер Yanix. Артист сделал об этом несколько постов в социальных сетях. Музыкант выпустит собственную версию хита «Потабачим», вышедшего в 2004 году.

Это не первый сборник, записанный в память о Децле. 2 февраля, спустя пять лет после кончины музыканта, вышел мини-альбом с семью версиями его композиции «Слёзы». В записи участвовали поп-артист Антон Токарев, рэпер Dino MC47, продюсер Fargo и другие.

Децла не стало 3 февраля 2019 года: музыканту было всего 35 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ.

По биографии покойного рэпера Децла снимут художественный сериал