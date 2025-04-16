Группа «Кино» выпустила клип на песню «Звезда» с участием Виктора Цоя
Российская рок-группа «Кино» представила анимационный видеоклип на песню «Звезда». Изначально композиция вошла в «Чёрный» альбом 1991 года, но для нового ролика музыканты записали новую аранжировку.
Анимацией клипа занималась студия мультипликации «Светлые истории». По сюжету ролика покойный лидер «Кино» Виктор Цой едет на кабриолете на фоне ночных пейзажей. В кадре также появляются нынешние участники коллектива. В какой-то момент мультипликационный Цой покидает автомобиль и, любуясь ночным небом, продолжает путь пешком. После посещения бревенчатого дома музыкант возвращается за руль кабриолета и едет в обратную сторону. Вскоре автомобиль взмывает в ночное небо, пока не превращается в звезду.
Не исключено, что ролик символически описывает смерть музыканта. Виктор Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года. Согласно официальной версии, музыкант уснул за рулём.
Ранее в этом месяце участники «Кино» объяснили, почему отменили большие концерты в Москве и Санкт-Петербурге. По словам музыкантов, они «готовят что-то особенное» и им требуется больше времени.
Группа «Кино» объяснила, почему отменила концерты в Москве и Санкт-Петербурге