Группа «Кино» выпустила клип на песню «Звезда» с участием Виктора Цоя

Российская рок-группа «Кино» представила анимационный видеоклип на песню «Звезда». Изначально композиция вошла в «Чёрный» альбом 1991 года, но для нового ролика музыканты записали новую аранжировку.

© Страница группы «Кино» в VK; Рамблер

Анимацией клипа занималась студия мультипликации «Светлые истории». По сюжету ролика покойный лидер «Кино» Виктор Цой едет на кабриолете на фоне ночных пейзажей. В кадре также появляются нынешние участники коллектива. В какой-то момент мультипликационный Цой покидает автомобиль и, любуясь ночным небом, продолжает путь пешком. После посещения бревенчатого дома музыкант возвращается за руль кабриолета и едет в обратную сторону. Вскоре автомобиль взмывает в ночное небо, пока не превращается в звезду.

Не исключено, что ролик символически описывает смерть музыканта. Виктор Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года. Согласно официальной версии, музыкант уснул за рулём.

Ранее в этом месяце участники «Кино» объяснили, почему отменили большие концерты в Москве и Санкт-Петербурге. По словам музыкантов, они «готовят что-то особенное» и им требуется больше времени.

Группа «Кино» объяснила, почему отменила концерты в Москве и Санкт-Петербурге