Стало известно, какая легендарная рок-группа выступит в финале Лиги чемпионов
Американская ню-метал-группа Linkin Park выступит на финальном матче Лиги чемпионов. Он состоится 31 мая на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.
Linkin Park обещают исполнить классические хиты и новые песни. Например, на выступлении прозвучит новая версия композиции Numb, переработанная так, чтобы вписываться в контекст соревнования. Об этом сообщает Kerrang.
Рок-группа Linkin Park объявила о воссоединении осенью прошлого года. Место покойного фронтмена Честера Беннингтона заняла Эмили Армстронг — рок-вокалистка, прежде выступавшая в коллективе Dead Sara. Вместе с ней Linkin Park выпустили лонгплей From Zero, ставший коммерчески успешным.
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