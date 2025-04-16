Стало известно, какая легендарная рок-группа выступит в финале Лиги чемпионов

Американская ню-метал-группа Linkin Park выступит на финальном матче Лиги чемпионов. Он состоится 31 мая на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

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Linkin Park обещают исполнить классические хиты и новые песни. Например, на выступлении прозвучит новая версия композиции Numb, переработанная так, чтобы вписываться в контекст соревнования. Об этом сообщает Kerrang.

Рок-группа Linkin Park объявила о воссоединении осенью прошлого года. Место покойного фронтмена Честера Беннингтона заняла Эмили Армстронг — рок-вокалистка, прежде выступавшая в коллективе Dead Sara. Вместе с ней Linkin Park выпустили лонгплей From Zero, ставший коммерчески успешным.

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