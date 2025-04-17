Поп-певица Lorde раскрыла, когда вернётся c новой музыкой
Новозеландская артистка Элла Йелич О'Коннор, выступающая под псевдонимом Lorde, выпустит новый трек What Was That 25 апреля. Певица намекнула на скорое начало новой вехи творчества. Артистка удалила всю информацию с официального сайта и соцсетей, а также записала голосовое сообщение для поклонников.
В нём Lorde призналась, что в ближайшее время «всё изменится». По её словам, сейчас она проживает последние моменты, в которые может быть «наедине» со своими поклонниками. Элла подчеркнула, что всё идёт как надо, и отметила, что готова к новому этапу. Певица поблагодарила фанатов за терпение и заявила, что грядёт «нечто безумное».
Согласно информации из соцсетей Lorde, её новый трек What Was That выйдет 25 апреля. В песне будут строчки: «С 17 лет я отдавала тебе всё, а теперь мы просыпаемся ото сна, что это было?»
Изначально рядом с датой 25 апреля стояли эмодзи, изображавшие молекулу ДНК и цепи. Спустя некоторое время описание в профилях Lorde сменилось на фразу «Моргни три раза, когда почувствуешь эффект». Об этом сообщает NME.
Начав музыкальную карьеру в 2013-м, артистка решила выпускать альбомы каждые четыре года. До сих пор Lorde придерживалась этого правила: её последний лонгплей Solar Power вышел в 2021 году. Релиз не повторил коммерческий успех своих предшественников, потому что артистка отказалась от поп-стилистики и обратилась к более минималистичному фолк-звучанию.
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