Андрей Князев объявил о создании сборника лучших хитов группы КняZz

Рок-музыкант Андрей Князев, известный как лидер коллектива «КняZz», объявил, что группа работает над созданием сборника лучших хитов. Релиз будет приурочен к 15-летию со дня создания проекта.

© Okras/CC BY-SA 4.0; Рамблер

Список композиций, которые войдут в сборник, пока не опубликован. Точно известно, что в трек-лист попала песня «Пепел города грёз», записанная в 2012 году. На неё также сняли клип, дата премьеры которого пока неизвестна.

По словам музыкантов, каждый трек будет обновлён до современного звучания. Об этом сообщает Наше Радио.

Андрей Князев собрал группу «КняZz» в 2011 году вскоре после своего ухода из панк-коллектива «Король и Шут». За 14 лет существования музыканты выпустили девять студийных альбомов, последний из которых вышел в 2023-м.

Полнометражный фильм «Король и Шут. Навсегда» выйдет в начале 2026 года