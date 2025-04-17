Куценко, Краймбрери и Пресняков примут участие в трибьюте группе «Уматурман»

Российская поп-рок-группа «Уматурман» анонсировала выход трибьют-альбома. Релиз будет приурочен к 18-летию со дня создания коллектива. Участие в его записи приняли певица Мари Краймбрери, Владимир Пресняков, Гоша Куценко, рэперы Soda Luv и Konfuz, поп-артист Zvonkiy, Nemiga и поп-рок-коллектив «Комната культуры».

© Соцсети группы UMA2RMAN

Отбором артистов для альбома «Уматурман» занимались самостоятельно. Музыканты обратились к тем, кого сами «слушают с удовольствием», и предложили записать версии песен «Уматурман» в своей стилистике. Какие песни войдут в альбом, пока неизвестно. Позже будут объявлены и другие имена, сообщает InterMedia.

Премьера альбома на стриминговых площадках состоится в августе. Трибьют-концерт пройдёт 17 августа в рамках фестиваля «Вельвет Фест».

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