Рок-группа «Три дня дождя» выпустила альбом «Висхолдинг»

Рок-группа Глеба Викторова «Три дня дождя» представила пятый студийный альбом «Висхолдинг», в который вошли 14 треков. В лонгплее также приняли участие продюсер и музыкант LYRIQ, певица неисправность и рэпер Pyrokinesis.

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Первое, что бросается в глаза, — это название альбома. Висхолдинг обозначает одну из форм эмоционального насилия, когда один человек умышленно скрывает свои чувства от другого, или, другими словами, играет в молчанку. В лонгплее мы видим противоположное. Глеб Викторов, автор музыки и текстов песен, открыто рассказывает о своих переживаниях, проблемах, страхах и неудачах.

Для Викторова «Висхолдинг» — это новая глава творчества и жизни. Часть лонгплея он записывал, находясь на лечении в реабилитационном центре. Пребывание там изменило его взгляды на жизнь, что нашло отражение в текстах и музыке. Лирика фронтмена «Три дня дождя» всегда отличалась дневниковостью, но в этот раз его рефлексия приобрела слабые нотки надежды. Среди меланхоличных, проникнутых тоской треков на пластинке даже появилась светлая песня о любви — «Сотни гортензий».

Звучание группы «Три дня дождя» тоже изменилось. Если раньше казалось, что Глеб Викторов поёт на разрыв, то сейчас он будто успокоился. Чаще стали встречаться акустические партии, которые только добавляют искренности, а также электронные мотивы. Но всё это не упрощает музыку «Три дня дождя», а делает её более сбалансированной.

Глеб Викторов в «Висхолдинге», как и раньше, большое внимание обращает на припевы, в которых и вокал, и инструментал раскрываются по максимуму. Поэтому хитовость «Три дня дождя» никуда не ушла. Кроме этого в пластинке есть треки с привычным звучанием, например «Хлорка и ваниль» и «Хотя бы иногда».

Отдельно стоит отметить продуманную динамику альбома. Его открывает песня «Привет», в которой Викторов проводит границу между своей настоящей личностью и лидером группы «Три дня дождя». От этой композиции так и веет депрессивностью, в которой погряз музыкант. Но заканчивает альбом трек «Ни разу не поссорились». После его прослушивания создаётся ощущение, что Викторов простил себя и отпустил прошлое.

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В новом альбоме «Три дня дождя» можно проследить взросление лидера группы Глеба Викторова. Агрессивная подача сменилась спокойствием, а в лирике стали проблескивать светлые образы. Эти перемены не убили шарм музыканта, а сделали его более многогранным. Поэтому «Висхолдинг» с большой вероятностью понравится давним фанатам коллектива и привлечёт внимание новых слушателей.

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