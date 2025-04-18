Юлия Савичева выпустила новый альбом «9» в рок-жанре

Поп-артистка Юлия Савичева, получившая известность после участия во втором сезоне телепроекта «Фабрика звёзд — 2» и «Евровидении» 2004 года, выпустила новый альбом. Релиз называется по своему порядковому номеру — цифрой «9». Отличительной особенностью лонгплея стало то, что в его песнях используются рок-аранжировки.

© Соцсети Юлии Савичевой; Рамблер

Савичева не впервые заигрывает с этим жанром. В нулевые артистку называли «русской Аврил Лавин» в честь известной американской певицы. В дебютном лонгплее Савичевой даже был откровенно тяжёлый трек «Прощай, моя любовь». Раннее творчество артистки тоже можно отнести к жанру поп-рок. Хотя её песни были заряжены гитарным драйвом, но всё же оставались гладкими и мелодичными.

Композиции, вошедшие в альбом «9», гораздо тяжелее всего, что Савичева делала раньше. Хоть артистку уже не отнести к молодому поколению, ей удаётся звучать современно. Не в последнюю очередь этот эффект достигается благодаря участию актуальных рок-музыкантов — группы TRITIA и артиста Джизуса. Савичева поёт о достаточно универсальных эмоциях, поэтому разница поколений не ощущается.

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Среди коллабораций внезапно оказалась корейская поп-рок-группа W24. В интервью Муз-ТВ Савичева даже признавалась, что музыканты предложили эту песню сами: ей оставалось лишь подчиниться. Участник W24 Чон Ховон изучал русский язык в университете, поэтому всегда питал интерес к российской музыке и культуре. Несколькими годами ранее W24 уже выпустили собственные версии песен «Группа крови» и «Белая ночь», но впервые записали совместную работу с российским артистом. Для поклонников корейской культуры в песне припасён сюрприз: один из припевов W24 исполнили на родном языке.

Все песни в альбоме строятся примерно одинаково: за чувственным куплетом идёт припев, на который приходится основная гитарная нагрузка. Чаще всего Савичева поёт об одиночестве, тишине, городах, холоде и мраке, так что пластинка вряд ли станет хитом летних дискотек. Исключением можно назвать только финальный трек — романтичный «Сандемен», атмосферно напоминающий лёгкий ветерок на пляже.

Складывается ощущение, что авторы аранжировок не захотели уводить внимание от Савичевой. К счастью, куплеты заряжены достаточно мощно, чтобы певица могла дать себе волю и как следует прокричаться. Но по той же причине гитары звучат скорее как декоративный элемент, а сами песни — как поп-хиты. Подобный подход к созданию аранжировок помогает Савичевой сохранить аутентичность поп-певицы, при этом попробовав себя в новой стилистике.

Гитарная энергетика и мощно заряженный вокал Савичевой наверняка превратят живые выступления в поддержку этого альбома в настоящие рок-шоу. Певица даже признавалась, что, возможно, начнёт прыгать в толпу. По словам артистки, сейчас ей хочется быть именно такой — и если полноценный переход в рок-эстетику делает её счастливой, это главное.

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