Главные зарубежные новинки недели: Lana Del Rey, Fontaines D.C., звёзды TikTok

TikTok-артистки Эддисон Рей и Изабель ЛаРоса ярко начинают путь в большую музыку, Лана Дель Рей беседует с птицей, рок-группа Fontaines D.C. размышляет об общественных стереотипах, а кантри-певец Морган Уоллен напоминает, как важно принимать чужие недостатки. «Рамблер» рассказывает о самых интересных новинках зарубежной музыки за минувшую неделю.

© Interscope, Polydor; XL; RCA, Slumbo Labs; Рамблер

Синглы

Lana Del Rey — Bluebird

© Interscope; Polydor

Жанр: кантри.

Чуть ранее на этой неделе американская певица Лана Дель Рей объявила, что вновь перенесла дату премьеры альбома Right Person Will Stay, а также изменила название релиза. В качестве утешения артистка пообещала выпустить песню Bluebird. К счастью, это обещание артистка сдержала.

Мягкая медленная композиция частично продолжает идеи, заложенные в сингле Henry, Come on, вышедшем на прошлой неделе. Лана беседует с птицей, завидуя её способности улететь, а себя считает обречённой на земные страдания. Как и в предыдущем треке, композиция начинается с партии на акустической гитаре, но постепенно обрастает партиями разных инструментов. В результате Bluebird звучит не как предсказуемая кантри-баллада, но как кинематографичный трек, достойно вписывающийся в эстетику артистки.

Addison Rae — Headphones On

© Columbia; As Long As I'm Dancing

Жанр: поп, R&B.

24-летняя американская артистка Эддисон Рэй, получившая известность в TikTok, анонсировала дебютный лонгплей на первых выходных фестиваля Coachella. Певица внезапно появилась на выступлении авангардной артистки Arca. Исполнив несколько своих треков, одетая в прозрачное платье, Рэй повернулась к публике, чтобы показать дату премьеры своего первого полноценного релиза. Оказалось, что на нижнем белье артистки большими буквами напечатано «6 июня». Название пластинки, увы, не поместилось.

Headphones On — это уже четвёртый сингл в поддержку лонгплея. Это нежный, эмоционально уязвимый R&B-трек в стилистике Арианы Гранде. В тексте композиции Рэй размышляет о том, как прослушивание любимой музыки помогает избежать болезненных мыслей о разводе родителей и тени собственной славы.

Fontaines D.C. — Before You I Just Forget

© XL

Жанр: рок, постпанк.

Британская группа Fontaines D.C., выпустившая один из самых видных рок-альбомов прошлого года, представила его расширенную версию. Вместе с ней вышел новый трек Before I Just You Forget. Это мечтательный, но мелодичный шугейз с чёткой гитарной партией и текстом про общественные нормы — не всегда лояльные и справедливые. Отличительная особенность песни — вокальное участие гитариста Fontaines D.C. Конора Кёрли. Его голос редко звучит в композициях, поэтому Before I Just You Forget — своего рода исключение из правил.

Morgan Wallen ft. Post Malone — I Ain’t Coming Back

© Big Loud; Republic_Mercury

Жанр: кантри.

Среди интересных анонсов недели — четвёртый альбом звезды американского кантри Моргана Уоллена. Лонгплей с самокритичным названием I’m The Problem выйдет 16 мая, а треклист состоит из 37 композиций. В их числе — совместные работы с коллегами по жанру Эриком Чёрчем, Майклом Харди и Эрнестом Смитом. Наибольшее внимание аудитории привлёк вошедший в альбом дуэт с молодой певицей Тейт Маккрей: для 31-летнего Уоллена это первый опыт сотрудничества с женщиной.

Послушать песню с участием Маккрей пока нельзя, но музыкант выпустил дуэт с Остином Постом, известным под псевдонимом Post Malone. В прошлом году рэпер тоже на время подался в кантри, выпустив альбом F-1 Trillion. I Ain’t Coming Back — это классическая кантри-баллада об уверенном в себе мужчине, который прекрасно понимает свои недостатки и не собирается ни за что просить прощения.

Альбомы

Isabel LaRosa — Raven

© RCA; Slumbo Labs

Жанр: девичий поп.

Для кого: для юных девушек, познающих первую любовь и первую сердечную боль, а также — для поклонников Тейт Маккрей и Эддисон Рей.

TikTok по-прежнему остаётся серьёзной платформой для малоизвестных артистов, которые готовы долго трудиться в ожидании того, что какой-то трек «залетит» и станет популярным. Изабель ЛаРоса потратила на продвижение себя через TikTok год, прежде чем её заметили скауты крупного лейбла RCA Records. Организация продвигает музыку Тейт Маккрей, LISA из Blackpink, Doja Cat, Бритни Спирс, Childish Gambino и многих других мощных артистов.

Raven — это дебютный альбом Изабель. Он длится чуть больше получаса и состоит из готовых TikTok-хитов на любой вкус и цвет. Есть как песни на акустической гитаре, так и неоновый поп с быстрыми ритмами. Тексты для песен артистка пишет в сотрудничестве с братом, но он — не единственный участник команды продюсеров. Над звучанием трудились Рауль Кубина (продюсер Канье Уэста, Холзи и многих других видных артистов), Йен Киркпатрик (Дуа Липа, Джейсон Деруло, Джастин Бибер) и автор песен Эми Аллен, за последние несколько лет принёсшая «Грэмми» Сабрине Карпентер и Гарри Стайлсу.

RCA Records основательно вложились в дебютный альбом Изабель. Дайте релизу шанс, если вам по душе истории о любви и качественно спродюсированная поп-музыка.

Julien Baker ft. TORRES — Send A Prayer My Way

© Matador

Жанр: кантри, инди-поп.

Для кого: для ковбоев, меланхолично восседающих на лошадях.

Жанр кантри настолько актуален, что к нему обращаются даже независимые артистки. Send A Prayer My Way — это первая дуэтная работа Жюльен Бейкер и Маккензи Рут Скотт, выступающей под псевдонимом Torres. Пластинка записана в ковбойской стилистике и состоит из 12 баллад, в каждой из которых то Бейкер, то Скотт ностальгируют по прошлому. Вокальные стили артисток похожи, поэтому не контрастируют, а дополняют друг друга, притом как в рамках одного трека, так и в контексте целого альбома.

Самые интересные зарубежные новинки недели: Pulp, Lana Del Rey, Bon Iver