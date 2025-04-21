В Петегрофе раскрыли, когда возобновят запуск фонтана «Самсон» под музыку

В Петергофе возобновят традицию запускать фонтаны под музыку, приостановленную из-за пандемии коронавируса. Первый запуск пройдёт в 10 утра 17 мая, после чего музыка будет звучать ежедневно в то же время. Какие для этого подобраны композиции, пока не сообщается.

© Алексей Даничев/РИА Новости, Рамблер

Дата совпадает со временем проведения в Петергофе «Весеннего праздника фонтанов». Мероприятие будет посвящено восстановлению «Самсона» — фонтана, который часто называют визитной карточкой Петергофа. Изначально он был установлен в 1735 году в честь 25-й годовщины Полтавской битвы. Во время Великой Отечественной войны фонтан потерял привычный облик, но был восстановлен в 1947 году.

В этом сезоне в Петергофе также состоится большой музыкальный фестиваль, посвящённый творческому наследию композитора Игоря Стравинского. Об этом сообщает ТАСС.

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