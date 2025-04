Элис Купер выпустит альбом с участниками своей первой группы впервые за полвека

Американский рок-музыкант Элис Купер, известный склонностью к театральности и эпатажу, анонсировал новый альбом Revenge Of Alice Cooper. Отличительной особенностью релиза станет то, что он записан вместе с музыкантами, входившими в состав самой первой группы Купера. В последний раз артист работал с ними 51 год назад.

Участие в записи альбома приняли гитарист Майкл Брюс, басист Деннис Данауэй и барабанщик Нил Смит. По словам Купера, воссоединение вызвало у музыкантов чувство, будто всё «наконец на своих местах» и что они никак не ощущают прошедшие годы.

Премьера лонгплея состоится 25 июля, её продюсером выступит Боб Эзрин. Музыкант уже работал над релизами Killers (1971), School's Out (1972) и Billion Dollar Babies (1973), а также помогал Куперу в сольной карьере. Продюсер подчеркнул, что за прошедшее время музыканты остались прежними и до сих пор общаются между собой так, словно только что «вышли из школы и теперь проводят время в местной забегаловке». Слова Эзрина цитирует Blabbermouth.

В альбом войдёт песня с участием Глена Бакстона — гитариста, игравшего с Купером, но умершего в 1997 году в возрасте 49 лет. Данауэй доработал их старую совместную демозапись, превратив её в песню What Happened To You.

