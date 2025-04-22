K-Pop-группа ENHYPEN объявила дату выхода нового мини-альбома

Корейский бойз-бэнд ENHYPEN сообщил, когда поклонники смогут услышать новую музыку. Во время своего выступления на фестивале Coachella, прошедшем в эти выходные, группа анонсировала релиз своего шестого мини-альбома. DESIRE : UNLEASH выйдет 5 июня.

© beliftlab.com/enhypen; Рамблер

Рядом с анонсом поклонники также увидели фразу «Я не могу к тебе прикоснуться, но сделаю тебя своей». Это — единственная информация о предстоящем релизе. Ни трек-лист, ни название первого сингла пока неизвестны, сообщает Billboard.

Дебют ENHYPEN состоялся 30 ноября 2020 года вместе с выходом мини-альбома Border : Day One. Их последний крупный релиз вышел в 2024-м, когда группа опубликовала лонгплей Romance : Untold.

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