Поп-певица Ke$ha заявила, что разрабатывает социальное приложение для музыкантов

Американская поп-артистка Kesha, известная хитом TikTok и долгими судебными тяжбами с продюсером Dr. Luke, рассказала, над чем сейчас работает. В планах певицы — первый лонгплей на собственном лейбле, а также приложение, в котором музыканты смогут общаться и сотрудничать.

По словам Кеши, она хочет создать пространство, в котором музыкальное творчество будет комфортным. Артистка отметила, что в её приложении люди смогут находить друг друга и работать над музыкой «без контрактов». Кеша выразила надежду, что пользователи приложения «не будут ничего должны друг другу». Ни названия, ни даты релиза певица пока не анонсировала, сообщает Billboard.

Певица также рассказала, что после премьеры альбома «.» 4 июля она намерена заняться выпуском лонгплея своей матери Пебе Себерт. Кеша сравнила музыку родительницы с тем, что делали Кейт Буш, Talking Heads и Синди Лаупер. Артистка напомнила, что именно Пебе научила её писать песни, а также об её сотрудничестве с Долли Партон. Старшая Себерт принимала участие в создании песни Old Flames Can’t Hold a Candle to You (1980), занявшей первое место в кантри-чарте Billboard.

Kesha выпускает музыку с 17 лет: именно в этом возрасте она познакомилась с продюсерами Максом Мартином и Лукашом Готвальдом, известным как Dr. Luke. Они же помогли ей заключить контракт с лейблом.

После шести лет сотрудничества артистка подала на Dr. Luke в суд, обвинив его в домогательствах и непрофессионализме. Готвальд всё отрицал. Музыканты достигли соглашения в июне 2023 года. Тогда же вышел лонгплей Кеши Gag Order — последний, который она была обязана выпустить по контракту с лейблом Dr. Luke.

