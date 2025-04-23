Юрий Антонов и пианист Денис Мацуев получили ордена за заслуги перед отечеством

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о присуждении музыкантам Юрию Антонову и Денису Мацуеву орденов «За заслуги перед Отечеством». Певец получил награду первой степени, пианист — четвёртой.

© Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Соответствующие указы опубликованы на портале правовой информации. Обоих музыкантов наградили «За вклад в отечественную культуру».

Антонов и Мацуев ранее получили титулы народных артистов в 1997-м и 2011-м. Певец также был удостоен орденов «За заслуги перед Отечеством» четвёртой и третьей степени.

Награда «За заслуги перед Отечеством» была учреждена в 1994 году. Кроме Мацуева и Антонова её получили Лев Лещенко, оперная певица Галина Вишневская, Иосиф Кобзон, дирижёр Юрий Темирканов и многие другие выдающиеся личности.

Стали известны победители премии «Новое Радио AWARDS 2025»