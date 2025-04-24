В Москве пройдёт вечер трёхактных балетов BALLET TRYPTICH

13 октября в московском Кремлёвском Дворце пройдёт вечер одноактных балетов. В программе – три постановки, посвящённые творчеству писателя Фёдора Достоевского, композитора Сергея Рахманинова и авангардного художника Василия Кандинского.

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На сцену выйдут танцовщицы Евгения Образцова, Дарья Бочкова и Ксения Рыжкова. Каждая из них носит титул прима-балерины в одном из музыкальных театров России: Большого театра, «Кремлёвского балета» и МАМТ. Также на сцене выступят солисты Мариинского театра Константин Зверев и Елена Евсеева. Об этом сообщается на официальном сайте Кремлёвского Дворца. Там же указано, что позже будут объявлены имена других участников постановки.

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