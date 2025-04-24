Больше половины россиян слушают аудиоконтент для образования и саморазвития

HiFi-стриминг Звук и образовательная платформа Нетология провели опрос, как часто россияне слушают что-то помимо музыки. Исследование было приурочено ко Всемирному дню книги и авторского права, который прошёл 23 апреля. В ходе исследования они выяснили, что 67% россиян выбирают аудиоконтент для образования и саморазвития.

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Книги, подкасты и лекции слушают 79% процентов опрошенных. Ежедневно это делают 21% респондентов, несколько раз в неделю — 42%, раз в неделю — 14%, ещё реже — 23%. В основном россияне выбирают аудиоформат, потому что его удобно совмещать с другими делами. Так считают 62% опрошенных. 38% слушают аудио из-за экономии времени, каждый пятый — из-за отсутствия возможности читать или смотреть. 14% респондентов ответили, что лучше воспринимают информацию на слух и испытывают личные симпатии к ведущему, диктору или лектору.

От начала и до конца аудиоконтент включают только 15%. Больше половины россиян (61%) слушают по частям, возвращаясь, когда есть время. 22% ориентируются по ситуации, а 2% выбирают из всего аудио самые интересные для себя моменты.

62% чаще всего включают немузыкальный аудиоконтент во время домашних дел, 46% — в транспорте, 33% — во время прогулки. Лишь 33% специально выделяют для этого время. Перед сном материалы слушает 31% опрошенных, во время работы/учебы — 22%, в спортзале или на пробежке — 13%.

Аудиокниги стали самым популярным форматом немузыкального аудиоконтента. Их выбирают 67% опрошенных. На втором месте оказались лекции с вебинарами (65%). Подкасты слушают 49%, а аудиоуроки — 37%.

Звук назвал аудиокниги из категории познавательного контента, которые включали чаще всего. Среди них — «Думай медленно... решай быстро» Даниэля Канемана, «0,05. Доказательная медицина от магии до поисков бессмертия» Петра Талантова и «Лидер без титула. Современная притча об истинном успехе в жизни и бизнесе» Робина Шарма. В тройку самых прослушиваемых подкастов вошли «10 глупых вопросов», «Неземной подкаст» и «Лекции Arzamas»

Больше всего пользуются спросом аудио по психологии, отношениям, привычкам и образу жизни. Их выбирают 68% россиян. Кроме них востребованы профессиональный контент (49%), материалы о развитии навыков (46%). Опрошенные также интересуются культурой и искусством (36%), научпопом (36%). Изучение иностранных языков выбирают 27%, бизнес и управление — 23%, финансы — 21%, современное общество — 20%.

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