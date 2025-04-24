Лариса Долина раскритиковала Кристину Агилеру за вокал

Российская певица Лариса Долина резко высказалась по поводу вокальных данных американской артистки Кристины Агилеры. Это произошло на мастер-классе Долиной, ролик с которого завирусился в соцсетях.

© Соцсети Ларисы Долиной; соцсети Кристины Агилеры; Рамблер

По мнению российской певицы, Агилера везде звучит одинаково, из-за чего её неинтересно слушать. Долина также отметила, что американка очень громко поёт. «Здесь тоже очень важна музыкальность. У неё есть песни, где она пытается петь пиано («тихо» — прим. «Рамблера»), но у неё это не очень хорошо получается», — заявила артистка. Её слова цитирует издание «Газета.ru».

Долина предположила, что у Агилеры нет музыкального продюсера, который направлял бы её и давал советы.

В прошлом Лариса Долина уже обрушивалась с критикой на других артистов. В 2021 году в шоу «Музыкалити» она резко прошлась по вокальным способностям Вали Карнавал и упрекнула её в отсутствии музыкального образования.

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