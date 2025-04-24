Певица Zivert отказалась выступать на концерте в честь 90-летия Николая Агутина

Российская артистка Zivert рассказала в своём Telegram-канале, что отказалась выступить на концерте, посвящённом 90-летию певца Николая Агутина. Причиной она назвала непрофессионализм организаторов.

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«При всем уважении к семье Агутиных, но так организовывать мероприятия, как люди, которым это доверили, — нельзя», — написала Zivert. Певица также показала образ, в котором она собиралась выйти на сцену. Она была одета в чёрный шёлковый костюм, а её голову украшал бежевый платок.

Концерт по случаю юбилея Николая Агутина прошёл 23 апреля в концертном зале «Москва». Роли ведущих на себя взяли певцы Юлианна Караулова и Леонид Агутин. Среди выступающих можно было увидеть Анжелику Варум, Олега и Родиона Газмановых, Владимира Преснякова, Наталью Подольскую и других аристов.

Николая Агутина слушатели могут знать как солиста ВИА «Голубые гитары». Музыкант также выступал сольно и занимался административной деятельностью в коллективах «Весёлые ребята», «Поющие сердца», «Песняры» и других.

По музыке Леонида Агутина будут созданы два мюзикла