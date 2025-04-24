BandLink ШоуКейс объявил имена артистов, которые выступят на фестивале

Фестиваль BandLink ШоуКейс отобрал 30 начинающих музыкантов, которые будут выступать перед зрителями 17-18 мая в историческом здании клуб-завода «Каучук». Одним из хедлайнеров станет артист Куок.

© bandlink.media; Рамблер

Цель шоукейса — открыть и поддержать молодые таланты. Состав выступающих определяли эксперты музыкальной индустрии. Среди них — артисты Saluki и Thomas Mraz, главный редактор Звука ﻿Александр Плетнёв, основатель фестиваля «Дикая Мята» Андрей Клюкин, телеведущая и журналист Яна Чурикова, CEO Black Star Пашу и многие другие.

Участниками фестиваля станут музыканты из Москвы, Самары, Калининграда, Тулы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Смоленска, а также городов ближнего зарубежья: Минска и Уральска (Казахстан).

За рэп и хип-хоп будут отвечать Guccimogucci, «qantreez x челс», Nomad Punk, panacea’ и LeTai. Инди-направление покажут «Буква Ф», «Луговые Мари», «Хватит паясничать», «аквапарк», «Спать на потолке», «ищу человека», Скипер и «Борисовский Тракт». Поп-музыку представят GLAZAMI, KOLEDOVA, Маша Мирова, Опия, Майвл, кто такой ильдар и «ночь на кухне». Рок прозвучит в исполнении коллективов uncle pecos, Mazzltoff и «огонёк». Звучание электроники раскроют Laladevochka, Nikita Berdnik, VETRÁ и Close to Monday. Фолк-мотивы на фестиваль привнесут NAshabash, «Полынь Folk» и Paraskeva.

В стриминге Звук также доступен официальный плейлист шоукейса.

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