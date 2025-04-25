Рэпер PHARAOH выпустил новый альбом «10:13»

Хип-хоп-исполнитель Глеб Голубин, выступающий под псевдонимом PHARAOH, представил четвёртый студийный альбом «10:13». В него вошли 20 треков, среди которых есть совместные песни с рэперами JEEMBO и Destroy Lonely.

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Название альбома, вероятно, отсылает к Первому посланию к Коринфянам из Нового Завета. В 13-м стихе из 10-й главы говорится о том, что Бог не подвергает человека испытаниям, которых он не может вынести, и всегда даёт выход. Рэпер неоднократно заявлял, что считает себя христианином.

Большой альбом PHARAOH разнообразен по звучанию. В нём есть как агрессивные, так и лирические композиции. Из-за этого создаётся ощущение, что хип-хоп-артист смешал разные эры своего творчества.

Последний крупный релиз PHARAOH — микстейп Phrequency — был выпущен в 2023 году. Студийный альбом, получивший название Philarmonia, — в 2022-м.

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