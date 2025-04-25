Вышел сборник-трибьют Децлу с участием ЛСП, polnalyubvi, Yanix и других

1 мая дебютному альбому покойного рэпера Децла «Кто? Ты» исполняется 25 лет. По этому случаю был выпущен сборник-трибьют, состоящий из 16 каверов на его треки из разных эпох.

© Detsl aka Le Truk; Рамблер

Состав артистов, участвовавших в создании трибьюта, выглядит необычно. Среди них — ЛСП, Jane Air, polnalyubvi, Baby Cute, Антоха МС, Кассета, Yanix, Крип-а-Крип, Lovanda, Loc-Dog, DJ Groove и другие. Поэтому и звучание сборника получилось разнородным. В нём можно услышать метал, хип-хоп, джаз, дэнсхолл, драм-н-бейс и поп. Такая разношёрстность только радует, потому что у поклонников появляется возможность послушать любимые треки в абсолютно новом звучании.

Но у фанатов Децла могут возникнуть и претензии к составителям сборника. Например, среди песен нет кавера на хит рэпера «Письмо». При этом есть несколько версий треков «Кто? Ты» и «Вечеринка у Децла». Кроме этого, альбом в основном состоит из ранних композиций Децла, а его позднее творчество в лонгплее раскрыто не так полно.

В сборнике много песен, которые приятно удивят слушателей. Например, открывающий трек Superstar. Он начинается с партии Децла на английском, которую потом подхватывает рэпер ЛСП на русском. Его строчки точно могут растрогать поклонников. Заканчивается трек так: «Забрала звезду земля в тот же миг на небеса — новая взошла».

Молодая рэперша Baby Cute, которая родилась только в 2003-м, в своей песне «Вечеринка у babycute» всерьёз занялась осовремениванием оригинальной композиции. В ней она упоминает сериал «Игра в кальмара» и хохмит, что вместо газировки «Фанта» у них теперь «Добрый». Из других экспериментов — это метал-версия «Ночи» от группы Jane Air и певицы polnalyubvi, а также нотки регги в «Пятнице» от Антохи MC.

В трибьюте Децлу артисты не просто скопировали треки и перепели их, а попытались построить диалог с покойным рэпером. Поэтому альбом звучит как перекличка между нулевыми и 2025-м. И это хороший показатель, который говорит о том, что музыка Децла всё ещё актуальна, несмотря на прошедшее время.

Децл, он же Кирилл Толмацкий, умер от сердечного приступа 3 февраля 2019 года. На тот момент ему было 35 лет.

По биографии покойного рэпера Децла снимут художественный сериал