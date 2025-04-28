Объявлены имена артистов, которые будут включены в Зал славы рок-н-ролла
Рок-группа The White Stripes, певица Синди Лопер, хип-хоп-дуэт Outkast и другие будут включены в Зал славы рок-н-ролла в этом году. Церемония введения состоится 8 ноября.
Полный список лауреатов выглядит так:
Исполнители:
Bad Company
Чабби Чекер
Джо Кокер
Синди Лопер
Outkast
Soundgarden
The White Stripes
Премия за музыкальное влияние:
Salt-N-Pepa
Уоррен Зивон
Премия за выдающиеся музыкальные достижения:
Том Белл
Ники Хопкинс
Кэрол Кэй
Премия Ахмета Эртегюна:
Ленни Уоронкер
Среди артистов, которым в этом году не удалось войти в Зал славы рок-н-ролла, оказались Oasis, Мэрайя Кэри, Билли Айдол, The Black Crowes и Joy Division/New Order.
Лауреатом также не стала рок-группа Phish, которая ранее победила в фанатском голосовании.
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