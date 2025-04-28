Объявлены имена артистов, которые будут включены в Зал славы рок-н-ролла

Рок-группа The White Stripes, певица Синди Лопер, хип-хоп-дуэт Outkast и другие будут включены в Зал славы рок-н-ролла в этом году. Церемония введения состоится 8 ноября.

© Martin Harris/Capital Pictures/www.globallookpress.com, Рамблер

Полный список лауреатов выглядит так:

Исполнители:

Bad Company

Чабби Чекер

Джо Кокер

Синди Лопер

Outkast

Soundgarden

The White Stripes

Премия за музыкальное влияние:

Salt-N-Pepa

Уоррен Зивон

Премия за выдающиеся музыкальные достижения:

Том Белл

Ники Хопкинс

Кэрол Кэй

Премия Ахмета Эртегюна:

Ленни Уоронкер

Среди артистов, которым в этом году не удалось войти в Зал славы рок-н-ролла, оказались Oasis, Мэрайя Кэри, Билли Айдол, The Black Crowes и Joy Division/New Order.

Лауреатом также не стала рок-группа Phish, которая ранее победила в фанатском голосовании.

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