Пятикратный номинант «Грэмми» AKON выступит в Москве

Американский и сенегальский певец и рэпер AKON даст концерт в Москве 9 августа на «ЦСКА Арене». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

© Предоставлено организаторами, Рамблер

Цены на билеты на шоу R&B- и хип-хоп-исполнителя варьируются от 3000 до 15 000 рублей.

На счету AKON 45 хитов в чарте Billboard Hot 100, 4 бриллиантовые пластинки и множество коллабораций с легендарными артистами: Майклом Джексоном, Мадонной, Снуп Доггом и другими. Рэпер также является рекордсменом Книги рекордов Гиннесса как самый продаваемый исполнитель рингтонов и первым артистом, достигшим одного миллиарда просмотров на YouTube в истории.

Помимо своей музыкальной деятельности, AKON известен как продюсер, актёр, бизнесмен и филантроп. В 2018 году он объявил о планах построить город будущего Akon City в Сенегале, вдохновлённый утопической Вакандой из фильма Marvel «Чёрная Пантера».

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