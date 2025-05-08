Аномалия органов, не женится на Курниковой: история Энрике Иглесиаса

8 мая испанский поп-исполнитель Энрике Иглесиас, сын певца Хулио Иглесиаса и супруг российской экс-теннисистки Анны Курниковой, отмечает пятидесятилетие. В честь его юбилея «Рамблер» делится интересными фактами из биографии артиста: почему Иглесиас не разговаривает со своим известным отцом, из-за чего он так и не женился на Анне Курниковой и как плохой фильм с Уиллом Смитом помог певцу добиться известности.

© ZUMA Press, Inc./www.legion-media.com; Рамблер

У Энрике Иглесиаса сердце не на месте

Энрике Иглесиас родился с редким генетическим нарушением — транспозицией органов. При такой аномалии сердце находится не слева, а справа, печень — слева, желудок — справа. Помимо Иглесиаса, с такой особенностью живут актриса Кэтрин О’Хара, баскетболист Рэнди Фой и американский актёр Донни Осмонд. По оценкам специалистов, подобные нарушения могут долго оставаться незамеченными и не оказывать на жизнь людей никакого влияния. Здоровье Энрике Иглесиаса в безопасности.

7 вредных мифов о болезнях сердца

Энрике Иглесиас хотел быть похож на американского певца

Энрике Иглесиас с детства знал, чем хотел заниматься. Как певец признался в интервью изданию Cosmopolitan в 2013 году, он не интересовался музыкой, пока в возрасте девяти лет не попал на концерт американского певца Брюса Спрингстина в Майами. В ту пору артист гастролировал по стране в поддержку своего седьмого альбома Born In The U.S.A. (1984). Увидев Спрингстина на сцене, Иглесиас подумал, что сделает всё, чтобы оказаться на его месте.

Иглесиас придумал музыкальный псевдоним, чтобы не злить отца

Родители будущего музыканта развелись, когда ему было три года. Первое время Иглесиас жил с матерью в Мадриде, но к моменту зачисления в школу перебрался к отцу в Майами. Хулио Иглесиас позаботился о том, чтобы сын учился в частном заведении, но не поддержал его стремление к музыке.

© Григорий Сысоев/РИА Новости

Хулио Иглесиас

Энрике Иглесиас написал первую песню уже в 16 лет. Но Хулио Иглесиас всё равно настоял, чтобы сын поступил на бизнес-факультет Университета Майами. Обучение не приносило Иглесиасу-младшему удовольствия, поэтому он продолжал втайне заниматься музыкой. Заняв деньги у няни, занимавшейся его воспитанием, Иглесиас записал демокассету с одной испанской и двумя английскими песнями. Не желая использовать известность отца для продвижения, певец придумал псевдоним «Энрике Мартинес». Рассылая демо, Иглесиас называл себя музыкантом из Гватемалы. В конечном счёте он заключил контракт с лейблом Fonovisa.

Свой дебютный альбом Иглесиас записывал в Канаде, бросив учёбу вопреки воле отца. Кто именно убедил артиста всё-таки отказаться от псевдонима, неизвестно, но первый лонгплей Иглесиас выпустил под своим настоящим именем. Хотя релиз был коммерчески успешен и даже получил «Грэмми» в категории «Лучший латинский поп-альбом», Хулио Иглесиас оставался непреклонен. Примирение между звёздными отцом и сыном не состоялось до сих пор.

Первый хит Иглесиаса был саундтреком к раскритикованному кино

К концу 90-х в дискографии Энрике Иглесиаса было три испаноязычных альбома, и музыкант был готов покорять зарубежную публику. В 1998 году артисту предложили добавить одну из его песен в фильм «Дикий, дикий Запад». Предложение исходило от Уилла Смита, исполнившего в картине одну из главных ролей. Посетив концерт Иглесиаса, он проникся песней Bailamos. Иглесиас дал согласие на её использование.

«Дикий, дикий Запад» провалился в прокате и собрал целую плеяду антипремий. На ежегодной церемонии «Золотая малина», где отмечается худшее кино за год, фильм получил шесть наград. Энрике Иглесиаса критика не коснулась. Трек Bailamos начал подниматься в чартах, пока наконец не занял первое место общего рейтинга Billboard 100. Так Иглесиас стал популярным за пределами своей страны.

В дискографии Энрике Иглесиаса есть дуэт с российской певицей

В 2000 году команда Энрике Иглесиаса решила перезаписать композицию You’re My Number One, вошедшую в его четвёртый студийный альбом Enrique. Пластинка была первой, где артист исполнил исключительно англоязычные песни. Музыкант решил, что для записи новой версии ему понадобится партнёрша, и пригласил 17-летнюю Алсу. В ту пору юная певица уже успела выпустить хиты «Зимний сон» и «Иногда», а также занять второе место на «Евровидении».

© Кадр из клипа Алсу и Enrique Iglesias - You Are My Number One

Партии для дуэта записывали дистанционно. Личное знакомство Иглесиаса и Алсу произошло только осенью 2000 года, когда испанский певец дал два концерта в Москве. В 2023 году артистка призналась изданию «АиФ», что у них даже не было возможности как следует порепетировать.

«В этот момент ты не ощущаешь себя каким-то известным человеком, потому что рядом с тобой кумир и ты чувствуешь себя скорее почитателем его таланта. Я себя даже коллегой не чувствовала. Энрике — звезда и красавчик, по которому страдали миллионы влюблённых в него девочек. И я — простая девочка, стою с ним на одной сцене!»

После московского концерта Иглесиас исполнял композицию You’re My Number One в одиночку. Алсу же спела её только однажды на выступлении в 2013-м. Партии Энрике Иглесиаса взял тогда на себя Дима Билан.

Энрике Иглесиас помог оперному певцу перейти в поп-музыку

Добившись популярности как сольный исполнитель, Энрике Иглесиас стал востребован как потенциальный автор текстов для других артистов. В 2004 году музыканта пригласил сотрудничать итальянский певец Андреа Бочелли. Артист добился популярности, будучи слепым. Начав карьеру в 90-е, Бочелли стал успешным оперным певцом и только в нулевые решил поэкспериментировать с поп-музыкой.

© c40/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Энрике Иглесиас был одним из соавторов песни Un Nuovo Giorno на итальянском языке. Композиция вышла в качестве лид-сингла с альбома Бочелли Andrea. Впоследствии свою версию композиции уже на английском представила британская певица Мелани Си.

После сотрудничества с Бочелли Иглесиас написал хит Dance Again для Дженнифер Лопес. Также в его дискографии — несколько песен для британской рок-группы The Hollies и участника музыкального шоу American Idol Клэя Эйкена.

Энрике Иглесиас не женился на матери своих детей

Особый интерес к Энрике Иглесиасу у российской аудитории пробудился после того, как артист подтвердил романтические отношения с теннисисткой Анной Курниковой. Их знакомство произошло в 2001 году на съёмках клипа на песню Escape. Спортсменке досталась роль любовного интереса Иглесиаса. Химия на экране переросла в реальные отношения, которые продолжаются и сегодня.

© All Access/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

В 2017-м у пары родились близнецы Николас и Люси, в 2020-м — дочь Мэри. Несмотря на это, Курникова и Иглесиас до сих пор не женаты. Изначально идея не вступать в брак принадлежала теннисистке, потом с этой идеей свыкся и музыкант. Впоследствии Иглесиас не раз выражал уверенность, что «клочок бумаги ничего не решает».

Энрике Иглесиас продал свой каталог за девятизначную цифру

К 2023 году дискография Энрике Иглесиаса насчитывала 11 студийных альбомов, 5 сборников и 62 сингла. Когда артист решил продать права на свои песни, ему удалось заработать огромную сумму. Её выплатила инвестиционная компания Influence Media Partners, которая ранее приобрела каталог кантри-певца Блейка Шелтона и исполнительницы Джулии Майклз.

Хотя точная сумма сделки не разглашалась, СМИ сообщали, что она насчитывает девять цифр. После продажи каталога Энрике Иглесиас получил не меньше чем 100 миллионов долларов. Сделка стала рекордной в истории латинской музыки.

Энрике Иглесиас больше не планирует выпускать альбомы

В 2024 году певец принял решение отказаться от альбомов и сосредоточиться на записи синглов. Чтобы попрощаться с форматом, Иглесиас выпустил два лонгплея — FINAL (Vol. 1) в 2021-м и FINAL (Vol. 2) в 2024-м. Музыкант сосредоточился на экспериментах и смог создать два альбома, демонстрирующих его творческую эволюцию.

Своё решение уйти от больших форматов Иглесиас объяснил тем, что мир стал другим. В интервью изданию Latin Times певец отметил, что люди обращают внимание на индивидуальное значение каждой композиции и игнорируют суть альбомов как таковых. Отказ от лонгплеев сделал Иглесиаса первым крупным латинским артистом, который решился на подобный шаг.

У Энрике Иглесиаса есть лицензия пилота

Музыка — не единственное занятие, к которому Энрике Иглесиас питает особую страсть. Артисту также нравится летать. Музыкант даже признавался, что обзавёлся бы парой крыльев, если бы мог выбрать одну сверхспособность. Чтобы исполнить свою мечту, ещё в нулевые Иглесиас сначала приобрёл самолёт, а потом отправился на курсы пилотирования. Музыканту удалось получить лицензию, но он не раз заявлял, что летать с ним не стоит. Свои навыки пилотирования Иглесиас оценивает как неудовлетворительные.

Интересные факты об Элтоне Джоне: помог наладить отношения с СССР, любит футбол