Рэпер Хаски спрятал в клипе дату выхода первого за пять лет альбома

Российский рэпер Дмитрий Кузнецов, выступающий под псевдонимом Хаски, выпустил 20-минутный клип на свой недавний трек «Заложник». В нём он зашифровал дату релиза своего нового альбома. Предполагается, что пластинка выйдет 5 сентября.

© Vladimir Zhabrikov/URA.RU/www.globallookpress.com; Рамблер

В ролике Хаски предстаёт в образе стримера, который делает обзор на видеоигру «Заложник». Музыкант ранее анонсировал этот проект в соцсетях, поделившись тизером. В центре сюжета игры находится санаторий, «где узор на обоях шевелится, пациенты исчезают, а выписка — понятие условное».

В самом начале музыкального видео на рабочем столе стримера можно заметить папку и архив с названием «альбом 5.09». Кроме этого рэпер опубликовал афишу своего большого тура, который начнётся уже 2 мая. Он продлится месяц, а затем возобновится в сентябре.

Последний полноформатный релиз Хаски — лонгплей «Хошхоног» — вышел пять лет назад, в сентябре 2020-го. В начале апреля артист извинился перед фанатами за долгую работу над новой музыкой в своих соцсетях: «Я как тот кореш, который занял десятку до пятницы и пропал на полгода».

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