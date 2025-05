Что было с музыкой в апреле: победа пацанского рэпа и мода на 2010-е

Российские чарты ломятся от хип-хопа, а зарубежные — от кантри. О противостоянии рэперов FRIENDLY THUG 52 NGG и PHARAOH, возвращении певицы Lorde и трендах на старые песни в TikTok читайте в культурно-аналитическом дайджесте «Музы Пульс».

© Страница FRIENDLY THUG 52 NGG в VK; Globallookpress; соцсети PHARAOH; Рамблер

Российские чарты

Вкус россиян понять сложно. В марте лидером чартов была башкирская песня Homay про героиню древнего эпоса «Урал-Батыр», в апреле же на первое место поднялся гангстерский трек от kizaru и Icegergert «Fake ID». В нём рэперы кичатся своим криминальным прошлым и делают жёсткую отсылку на недавние пожары в Лос-Анджелесе. Фразу «Это похоже на LA, как у них горит» мигом подхватили в соцсетях, несмотря на её подтекст.

Треки и жанры

kizaru, Icegergert — Fake ID

MACAN — L

FRIENDLY THUG 52 NGG — No Gletcher Gang 2

PHARAOH, JEEMBO — Бензобак

Jony, Arash — Уходи Уходи (Boro Boro)

Zivert — один процент

XOLIDAYBOY — Love Again

МОТ, Егор Крид — Шарады

NЮ — Не получается

ENTYPE — не нужна

Помимо чёрного юмора, российские слушатели в апреле приветствовали лиричный пацанский рэп, который скоро будет доноситься из вереницы машин на дорогах и стоянках. Популяризатор слова «брат» MACAN выпустил новый хит — песню «L». Её главной темой стала любовь, которая, по мнению исполнителя, всегда была «единственным смыслом». Для тех, кто придерживается других взглядов на жизнь, есть альтернатива — трек «не нужна» от рэпера ENTYPE. В нём исполнитель продвигает идею, что работа должна стоять выше отношений.

© Страница FRIENDLY THUG 52 NGG в VK

Богатый на рэп-релизы апрель поставил слушателей перед выбором: FRIENDLY THUG 52 NGG или PHARAOH. Хип-хоп-артисты в один день выпустили большие студийники. Победу в чартах одержал FRIENDLY THUG 52 NGG со своей пластинкой Graf Monte-Cristo / Most Valuable Pirate. Она выполнена по лекалам пацанского рэпа, в котором ценятся простые искренние истории о жизни. Культовый PHARAOH, в 2010-х подаривший миру «скр-скр-скр», в этот раз уступил, погрузившись в философствования и библейские отсылки в лонгплее «10:13». Становится понятно, что сейчас в российском рэпе мода на простоту, искренность и биографичность.

Потягаться с хип-хопом в российских чартах попыталась поп-музыка. Певец Jony пошёл с козырей и представил трек с ирано-шведским артистом Arash. Они переписали хит нулевых Boro Boro, добавив в него лирику на русском и мелодичные вставки. Другой громкой коллаборацией стал трек Мота и Егора Крида «Шарады». В нём музыканты поют о женщинах, играющих с их чувствами.

В апреле любовь потрепала также XOLIDAYBOY и NЮ. Певцы посвятили ей свои треки Love Again и «Не получается». Рок-мотивы в композициях обоих музыкантов добавили эмоционального накала. А артистка Zivert в своей песне «один процент» решила поиграть с космическим звучанием. Возможно, её натолкнула на это строчка «May the Force be with you» (в пер. на рус. — «Да пребудет с тобой сила»), которую многие знают по фильму «Звёздные войны».

© Страница NЮ в VK

С большой вероятностью поп-новинкам не получится задержаться в чартах или выбить лидерство у хип-хопа. Их положение неустойчивое, а динамика скорее отрицательная. Даже треки, которые уже полмесяца держатся в топ-100, например «Шарады», постепенно опускаются в конец списка.

Перспективные артисты

ADA

Владислава Савченко, она же ADA, начала строить карьеру поп-артистки в 2022 году, выпустив сингл «Светофоры». Уже тогда на неё обратили внимание слушатели, ведь Владислава — жена рэпера Олега «ЛСП». Благодаря этому у неё с самого начала были неплохие связи в индустрии, которыми она не побоялась воспользоваться, создавая дебютный альбом «Кошки-мышки». Лонгплей, выпущенный в апреле 2025-го, собрал множество продюсеров, которые до этого не раз создавали хиты: Андрея Катикова, Платона Василевского, Kid Melt и других. Из-за этого пластинка получилась очень качественной по звучанию, что редко бывает у новичков, и разнообразной. В альбоме проскальзывают и не теряющие популярность клубные биты, и рок-мотивы, которые становятся трендом среди российских поп-музыкантов.

© Страница Владиславы Савченко в VK

«Синдром главного героя»

«Синдром главного героя» — новая рок-группа из Екатеринбурга. В её состав входят два участника: гитарист Владислав Анищенко и вокалист Владислав Сайпуллаев. Коллектив дебютировал на стримингах летом 2024 года с треком «тело», а их самый последний сингл «домой» вышел в апреле 2025-го. Музыка группы по звучанию и эмоциональному накалу напоминает классику российского рока вроде «Арии» и Nautilus Pompilius. Учитывая тренд на ностальгию, «Синдром главного героя» в будущем могут стать фаворитами рок-чартов.

Зарубежные чарты

Лидеры чарта Billboard Hot 100 уверенно держат свои позиции. Уже десять недель топ возглавляет совместный трек Кендрика Ламара и SZA «luther». За ним следуют Дрейк с песней NOKIA и неутихающий хит Die With A Smile Леди Гаги и Бруно Марса.

Треки и жанры

BigXthaPlug, Bailey Zimmerman — All The Way

Ed Sheeran — Azizam

Sleep Token — Caramel

Miley Cyrus — End Of The World

Jessie Murph — Blue Strips

Lana Del Rey — Henry, Come On

Morgan Wallen, Post Malone — I Ain’t Comin’ Back

Young Thug, Future — Money On Money

Benson Boone — Mystical Magical

Lorde — What Was That

С приходом тепла оттаяла и любовь зарубежных слушателей к кантри. Этот жанр заполонил все строчки хит-парадов в начале 2024-го. Своего апогея он достиг, когда награда за лучший альбом года на «Грэмми» досталась кантри-пластинке Бейонсе Cowboy Carter. Спустя несколько месяцев передышки этот жанр вновь вдохновляет артистов на создание песен.

Рэперы, пробующие себя в кантри, — явление не новое. Среди ярких примеров — Post Malone и Shaboozey. К их компании в апреле прибился хип-хоп-артист BigXthaPlug. Он выпустил свой первый трек в стиле кантри All The Way с участием певца Билли Циммермана. Сингл дебютировал с четвёртой строчки Billboard Hot 100, что является хорошим показателем в условиях затянувшейся стабильности чарта. BigXthaPlug также анонсировал целый мини-альбом в этом жанре.

© Соцсети BigXthaPlug

Один из самых стабильных кантри-исполнителей — Морган Уоллен. Каждый его трек попадает в топы. Коллаборация с Post Malone «I Ain’t Comin’ Back» точно не могла пройти мимо внимания слушателей. Артисты не в первый раз сотрудничают друг с другом. В прошлом году их совместная песня I Had Some Help, вошедшая в альбом Post Malone, шесть недель продержалась на первом месте в Billboard Hot 100. В этот раз результат поскромнее — трек дебютировал на восьмой строчке. Но у Уоллена ещё будет шанс отыграться, потому что 16 мая он выпустит большой студийник I’m The Problem, состоящий из 37 композиций.

Не хватает такой же постоянности певице Лане Дель Рей, которая спустя несколько переносов наконец-то выпустила романтичную балладу в стиле кантри «Henry, come on». Песня станет частью грядущего альбома артистки. Изначально выход пластинки был назначен на конец мая 2025-го, но склонная к спонтанным поступкам Лана Дель Рей снова перенесла дату релиза на неопределённый срок.

Где-то между кантри, поп-музыкой и хип-хопом находится сингл Blue Strips певицы Джесси Мёрф. Смешение в одном треке самых популярных жанров помогло артистке пробраться на верхушки чартов. Поспособствовала этому и тема мести бывшему возлюбленному, которая не раз приносила успех девушкам-исполнительницам — от Тейлор Свифт до Люси Чеботиной.

Известные поп-артисты тоже в этом месяце были склонны к экспериментам. Эд Ширан променял акустические гитарные переборы на восточные мотивы и танцевальные биты в сингле Azizam. Трек войдёт в предстоящий альбом британского певца Play. А Майли Сайрус погрузилась в атмосферу диско в песне End Of The World. Этой композицией артистка готовит слушателей к релизу своего визуального лонгплея Something Beautiful, который должен состояться 30 мая.

© IMAGO/Carlos Elias Junior/www.globallookpress.com

В апреле также анонсировал свой второй студийник певец Бенсон Бун. В 2024-м он выбился в первые ряды поп-исполнителей с треком Beautiful Things. В этом году Бун уже успел выступить на Coachella с песней Queen «Bohemian Rhapsody». На сцену с ним вышел гитарист этой культовой группы Брайан Мэй. Чтобы подогреть интерес к своему грядущему альбому American Heart, певец выпустил трек Mystical Magical. В нём он вновь поёт фальцетом, что уже стало его визитной карточкой.

Для тех, кто скучает по 2010-м, в апреле случилось важное событие — возвращение певицы Lorde. Она открыла свою новую эру синглом о разбитом сердце What Was That. По звучанию он больше напоминает её успешный альбом Melodrama, выпущенный в 2017-м, чем последний крупный релиз Solar Power. Артистка уже успела объявить о выходе следующего лонгплея, она представит его 27 июня.

В апреле внезапно хип-хоп в зарубежных чартах оказался в меньшинстве. Но у поклонников этого жанра всё равно есть повод для радости, потому что давние друзья Young Thug и Future объединились для записи трека Money on Money. Само название подсказывает, что в этом треке рэперы хвастаются своими богатствами. Трек войдёт в альбом Young Thug «UI SCUTI», который станет его первым крупным релизом после выхода из тюрьмы.

Среди других неожиданностей — это попадание в Billboard Hot 100 прог-метал группы Sleep Token. Коллектив, известный своей анонимностью, в прошлом месяце впервые оказался в чарте с синглом Emergence. В этот раз Sleep Token повторили свой успех с треком Caramel. Для чарта, в котором не так часто встречаются представители тяжёлых жанров, — это заметное событие. Вероятно, Sleep Token ещё смогут удивить слушателей, когда выпустят свой четвёртый студийник Even in Arcadia.

© IMAGO/Gonzales Photo/Christian H/www.globallookpress.com

Перспективные артисты

BigXthaPlug

Ксавье Ландум, выступающий под псевдонимом BigXthaPlug, — 26-летний хип-хоп-исполнитель родом из Техаса. Как и подобает настоящему рэперу, за его плечами нелёгкое детство и пара лет, проведённых в тюрьме. Вероятно, затворничество в одиночной камере пошло ему на пользу, так как почти сразу же после выхода на свободу BigXthaPlug выпустил дебютную пластинку Almar (2023). На счету исполнителя уже два студийника, четыре мини-альбома и несколько вирусных синглов. Но сейчас музыкальная карьера BigXthaPlug обещает пойти в гору, потому что он готовит релиз в стиле кантри, который сейчас в тренде за рубежом. По крайней мере попадание в топ-10 Billboard Hot 100 с синглом All The Way у рэпера уже есть.

Hudson Westbrook

Ещё один представитель Техаса — Хадсон Уэстбрук. Только он сразу же пошёл по пути кантри-рока, не сворачивая на извилистую дорожку гангста-рэпа. Уэстбрук — самоучка, ещё два года назад он не знал, что его жизнь будет связана с музыкой. В 2023 году Уэстбрук поступил в Техасский технологический университет, где написал свою первую песню. Он представил свой дебютный сингл Take It Slow в конце апреля 2024-го. После этого артист систематически выпускал треки, один из которых — House Again — завирусился и попал в Billboard Hot 100. Теперь у Хадсона Уэстбрука больше четырех миллионов слушателей на зарубежных стримингах и большие карьерные перспективы.

Tik-Tok-вселенная

Пусть хит Anxiety от Doechii всё ещё звучит отовсюду, ему уже пришли на замену новые песни. Например, свежий трек WTHELLY от хип-хоп-артиста Rob49. Строчка из него «What the helly?» (в пер. на рус. — «Какого чёрта?») идеально подошла для видео, в которых происходит какой-то абсурд, например по улице едет машина в форме ботинка.

Треки и жанры

Rob49 — WTHELLY

Janet Jackson — Someone To Call My Lover

Commodores — Easy

Adele — Hometown Glory

Meek Mill — Dreams and Nightmares

Lil Uzi Vert — Spin Again

Chris Brown — Don’t Think They Know (feat Aaliyah)

Lorde — Ribs

Нюша — Где ты, там я

Филипп Киркоров — Я эту жизнь тебе отдам

SQWOZ BAB — TOKYO

163ONMYNECK — Другой стиль

Сова — Сериал

Апрель не обошёлся без новых танцевальных трендов. В соцсетях вспомнили романтичную песню Дженет Джексон Someone To Call My Lover, выпущенную ещё в 2001 году. Пользователям понравились её нежность и лёгкость. Из-за ярко выраженной девичьей атмосферы трека в основном танцы под него снимала женская половина интернета. А композиция Don’t Think They Know (2013) от Криса Брауна, в которой слышен вокал умершей певицы Алии, подошла для парных танцевальных трендов.

Пользователи копнули ещё дальше нулевых и отыскали песню Easy от фанк-соул-группы Commodores, популярную в семидесятых. Люди стали использовать эту композицию в видео, в которых хотели забавно оправдать свои поступки. Например, пользовательница, которую обвинили в сплетничестве, объяснила своё поведение так: «Боже, прости девушку, которая сохраняет традицию классического сторителлинга».

В роликах под мистический звук из трека Dreams and Nightmares (2012) от рэпера Мика Милла люди показывают тех, кому рассказывают всё, даже если это делать нельзя. Странноватый тренд пошёл с песней Spin Again (2023) от хип-хоп-артиста Lil Uzi Vert. В начале трека он сдавленно кричит. Этот непонятный звук стал подложкой для видео с радужным эффектом, похожим на галлюцинацию.

© Imagespace/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Lil Uzi Vert

Если переходить к печальным и милым трендам, то стоит упомянуть песню Адель Hometown Glory (2008). В апреле она звучала на фоне видео, в которых пользователи делились тем, что помогло им выйти из тяжёлого состояния: «Вероятно, мне нужны были объятия, но вместо этого я пошла на танцы». А под трек Lorde «Ribs» (2013) люди размышляли об эффекте бабочки. «Если бы мы не поступили в один вуз, то мы бы не делали эти совместные фото», «Если бы я не тусовалась той ночью, то мы бы сейчас не жили вместе» — примерно такими вопросами они задаются под меланхоличную мелодию Lorde.

Россияне тоже решили вспомнить старые хиты. Песня Нюши «Где ты, там я» 2015 года помогла пользователям побороть стеснение. Под неё они пафосной походкой прогуливались в общественном месте, например в метро. А для жизнерадостных роликов идеально подошла композиция Филиппа Киркорова «Я эту жизнь тебе отдам» (2007).

Под трек рэпера 163ONMYNECK «Другой стиль» люди разрушали стереотипы и доказывали, что могут быть неожиданными. Недавняя песня «Сериал» от инди-группы «Сова» в апреле играла на фоне романтических видео и роликов, связанных с домашними животными.

Видимо, мода россиян на поездки в Токио сказалась и на их музыкальных предпочтениях. Немного абсурдный трек TOKYO от хип-хоп-артиста SQWOZ BAB резко завирусился в соцсетях и даже пробился в лидеры чартов.

***

Главным треком апреля в России стал Fake ID от рэперов kizaru и Icegergert. На высоких позициях зарубежных чартов можно увидеть новые кантри-композиции «I Ain’t Comin’ Back» от Моргана Уоллена и Post Malone, а также «All The Way» от BigXthaPlug и Бейли Циммермана. В TikTok в этом месяце пользовались популярностью песни из 2010-х.

«Музы Пульс»: популярные артисты, треки и тренды в музыке за март 2025 года