Зарубежные новинки недели: Канье Уэст, Эд Ширан и инди для умных

Инди-артисты Car Seat Headrest выпустили концептуальную оперу для интеллектуалов, ирландский музыкант Хозиер спел дуэтом с иконой Бродвея, а Канье Уэст и Эд Ширан поделились ностальгическими воспоминаниями. «Рамблер» рассказывает о самых интересных зарубежных новинках за прошедшую неделю.

Синглы

Maroon 5 & LISA — Priceless

Жанр: поп.

Корейские поп-звёзды продолжают изящно интегрироваться в западную музыкальную индустрию. На этот раз участница BLACKPINK Лиса объединила усилия с лидером поп-рок-группы Maroon 5 Адамом Левином, чтобы записать душевный дуэт о любви. В тексте композиции артист обращается к объекту вожделения, называя её «бесценной» и буквально обещая золотые горы.

Лису можно услышать на подпевках и во втором припеве. Играя роль того самого объекта вожделения, певица признаётся, что её главное богатство — это любовь, поэтому всё остальное не имеет значения. Несмотря на видимую простоту текстов и аранжировок, Priceless вполне обладает потенциалом на то, чтобы стать одним из главных хитов этого лета.

Damiano David — Voices

Жанр: поп-рок.

© Alberto Terenghi/globallookpress.com

Итальянский музыкант Дамиано Давид, получивший известность как лидер рок-группы Måneskin, уверенно продолжает одиночную карьеру. Voices — это уже четвёртый сингл в поддержку альбома Funny Little Fears. Релиз пластинки намечен на 16 мая: она станет дебютным сольным релизом Давида.

В новой песне музыкант оказывается в растерянности после пережитого расставания. Вспоминая об ушедшей возлюбленной, Давид не может избавиться от навязчивых голосов, звучащих в его голове. Невзирая на мрачное содержание, сама песня — это довольно бодрый поп-рок-хит в стилистике Maroon 5 и One Republic. Voices далеко не так заряжен, как музыка Måneskin, но всё же звучит достаточно уверенно и хорошо.

Ed Sheeran — Old Phone

Жанр: акустический поп.

Британский поп-музыкант поделился уже вторым синглом в поддержку альбома Play, премьера которого запланирована на 12 сентября. В отличие от трека Azizam, вышедшего в раннем апреле, Old Phone записан в привычном для Ширана стиле. Под минималистичную партию акустической гитары музыкант рассказывает историю о том, как случайно наткнулся на старый телефон и неосознанно погрузился в воспоминания о прошлом. Трек пронизывает щемящее чувство ностальгии и утерянной близости с окружающими людьми. Невзирая на напавшую печаль, к концу песни Ширан всё же принимает решение не жалеть о прошлом.

Barbra Streisand & Hozier — The First Time Ever I Saw Your Face

Жанр: соул.

Бродвейская певица Барбра Стрейзанд анонсировала альбом дуэтов The Secret Of Life: Partners, Volume Two. Релиз станет её второй попыткой собрать несколько необычных коллабораций под одной обложкой: первая часть Partners вышла в 2014 году.

Среди музыкантов, с которыми Стрейзанд сотрудничала над пластинкой, — ожидаемые имена её сверстников Боба Дилана, Стинга и Пола Маккартни. Но есть и сюрпризы: для записи альбома Стрейзанд также пригласила молодых певиц Ариану Гранде и Laufey, ирландского инди-музыканта Хозиера и поп-артиста Сэма Смита. В треклист вошли кавер-версии на композиции самых разных исполнителей.

The First Time Ever I Saw Your Face, записанный совместно с Хозиером, — это первый сингл в поддержку пластинки. Автор текста — покойный Юэн Макколл, написавший песню для соул-певицы Роберты Флэк. Это медленная, романтичная песня о первой встрече. Стрейзанд и Хозиер поют по очереди, словно признаются друг другу в любви. Вышел довольно трогательный трибьют, символизирующий связь между разными поколениями музыкантов.

Альбомы

Car Seat Headrest — The Scholars

Жанр: инди-рок.

Для кого: для тех, кто любит уходить в музыку глубоко и надолго.

© Daniel DeSlover/globallookpress.com

Американская инди-рок-группа Car Seat Headrest выпустила большой альбом, который наверняка украдёт сердца всех поклонников сложной, но умной музыки. По словам артистов, The Scholars — это концептуальная рок-опера, в которой рассказывается о нескольких студентах. Чёткой сюжетной линии лонгплей не имеет: герои просто делятся переживаниями о жизни и учёбе. В альбом вошли девять песен, самая короткая из которых длится три с половиной минуты. Целых три трека превышают хронометраж в десять минут. Что это — вызов, брошенный обществу TikTok, или попытка выйти за рамки привычного формата, каждый слушатель решит сам за себя.

Стилистически альбом выдержан в жанре лёгкого рока, который придётся по душе поклонникам гитарных групп вроде The Strokes. Время от времени в музыке встречаются своеобразные отсылки на Pink Floyd — намеренно записывая долгие треки, избежать сравнения с этим коллективом очень сложно. Альбом уже называют одним из лучших в этом году, поэтому настоятельно рекомендуем запастись часом свободного времени и дать Car Seat Headrest шанс.

Kanye West (DONDA) — DONDA 2

Жанр: хип-хоп.

Для кого: для философов, предпочитающих текст насыщенному звучанию.

Американский рэпер Канье Уэст, в последние полгода попадавший только в скандалы, поделился своим старым альбомом. DONDA 2 можно назвать второй частью альбома DONDA, вышедшего в 2021 году. Тот лонгплей был посвящён покойной матери Уэста: Донда — это её имя. DONDA 2 уже появлялся на неофициальных площадках в 2022-м, но теперь стал полноценным лонгплеем. Но Канье выпустил альбом не под своим именем, а под псевдонимом DONDA.

Песни обладают простым, незамысловатым звучанием: изначально альбом выходил как сборник демозаписей и, по сути, таковым и остался. Но времена изменились: ярче всего это слышно в треке SciFi, который открывается речью Ким Кардашьян. Экс-супруга Канье Уэста рассказывает о том, что вышла замуж «за невероятного рэпера, подарившего ей четырёх невероятных детей». В 2022 году Уэст и Кардашьян развелись, так что её слова звучат ностальгически и в то же время печально.

То же самое можно сказать и об альбоме. Хотя Уэст всегда был противоречивой фигурой, во внезапном релизе DONDA 2 трудно не услышать нотки скучания по прошлому. Похоже, рэпер верит в то, что «раньше было лучше». Одно из немногих утверждений, в котором Уэст оказывается частично прав.

