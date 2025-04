Главные зарубежные новинки недели: возвращение Lorde и Билли Айдола

Поп-певица Lorde поёт о расставании в первом сингле с нового альбома, метал-группа Sleep Token пытается побороть синдром самозванца, Linkin Park избавляются от иллюзий, а панк-вокалист Билли Айдол оглядывается на свою жизнь. «Рамблер» рассказывает о самых интересных новинках прошедшей недели.

Синглы

Lorde — What Was That

Жанр: поп.

Новозеландская певица Элла Йеллич-О’Коннор, выступающая под псевдонимом Lorde, поделилась новой сольной музыкой впервые с 2021-го. Артистка следует правилу, придуманному в 2013 году: тогда она обещала выпускать лонгплеи раз в четыре года. Пока что всё сходится. What Was That — это эйфорический синти-поп о расставании, воскресивший в памяти поклонников эстетику альбома Lorde «Melodrama» (2017). Трек продюсировали Дэн Нигро (Оливия Родриго, Конан Грей, Чаппелл Рон) и Джим И-Стэк (Charli XCX, Кэролайн Полачек). Сам альбом Lorde пока не анонсировала, но он должен выйти в этом году.

Sleep Token — Damocles

Жанр: прогрессивный рок.

Британская рок-группа Sleep Token, известная своей анонимностью, выпустила третий сингл в поддержку грядущего лонгплея Even In Arcadia. Лирически новый трек продолжает тему, затронутую в песне Caramel. Группа использует древнегреческий миф о Дамокловом мече, чтобы подчеркнуть хрупкость счастья. Затем лидер Sleep Token размышляет о том, как изменилась его жизнь с приходом творческого успеха, и том, что случится, когда «опустится занавес». Искренние признания, что всё не так хорошо, как кажется, сопровождает игра на фортепиано. Постепенно мелодия обрастает мажорными партиями гитар и ударных, превращая песню в грандиозную балладу о синдроме самозванца.

Откуда взялось выражение «Дамоклов меч»

Linkin Park — Unshatter

Жанр: рок.

Американский ню-метал-коллектив Linkin Park выпустил второй сингл в поддержку делюкс-издания прошлогоднего альбома From Zero. Unshatter — это бодрый трек о том, как победить разочарование. Ключевую роль в аранжировке играют злые барабаны и гитары, заточенные под один и тот же мелодический рисунок. Звучание меняется лишь к припеву, где экстремальный вокал Эмили Армстронг контрастирует с быстрым речитативом Майка Шиноды из куплетов. Трек очень похож на всё, что Linkin Park делали со дня своего возвращения, но от этого не становится хуже.

Dayseeker — Pale Moonlight

Жанр: металкор.

Американская металкор-группа Dayseeker готовится к выходу шестого альбома. Дата премьеры лонгплея пока не анонсирована, но поклонникам сообщили аббревиатуру его названия: CITBN. Интернет-пользователи предположили, что оно может означать Creature In The Black Night или Caught In The Black Neon, но представители группы пока это никак не прокомментировали.

Pale Moonlight — это первый сингл в поддержку альбома. Мрачные аранжировки создают эпичную и тревожную атмосферу и поддерживают чистый вокал Рори Родригеса. Музыкант поёт, как легко стать рабом тёмных пристрастий, и изящно цитирует Джокера из фильма «Бэтмен» (1989). Именно ему принадлежит вопрос «Ты когда-нибудь танцевал с дьяволом при лунном свете?», к которому отсылает припев.

Альбомы

Billy Idol — Dream Into It

Жанр: панк-рок.

Для кого: для всех, кто склонен к ностальгии или увлечён панк-эстетикой 70-х.

В этом году легенде англоязычной панк-сцены Билли Айдолу исполнится 70 лет. Музыкант отмечает день рождения в конце ноября, но уже приготовился его праздновать, выпустив мемуарный альбом о своей жизни. Dream Into It стал первым релизом Айдола с 2014 года и всего девятым в его дискографии.

Артист рассказывает о том, как впервые осмелился мечтать о карьере музыканта, как влился в панк-субкультуру и едва не стал жертвой пагубных привычек. Компанию ему составляют поп-панк-артистка Аврил Лавин, звезда женского рока Джоан Джетт и участница инди-рок-группы The Kills Элисон Моссхарт. Исполнительницы приняли участие в записи трёх треков: как джентльмен, Айдол даже позволил их партиям звучать первыми.

Доброе панк-звучание альбома отлично справляется с погружением в ностальгию, даже если вы родились гораздо позже родных для Айдола 70-х. Лонгплей не слушается как сомнительные попытки пожилого музыканта быть молодым. Артист осознаёт, что ему уже не 18, и открыто заявляет о переоценке ценностей.

Gigi Perez — At The Beach, In Every Life

Жанр: инди-фолк.

Для кого: для поклонников меланхоличного инди в стилистике girl in red, Big Thief и Of Monsters & Men.

25-летняя Джиджи Перес прославилась в TikTok и успела сменить несколько лейблов, прежде чем смогла записать дебютный альбом. Лонгплей всё-таки вышел на Island Records: помимо Перес, организация помогает молодым певицам Чаппелл Рон, Сабрине Карпентер и Лоле Янг, а также прославленным рок-группам вроде Bon Jovi и The Killers.

Свой дебютный альбом Перес, проходившая обучение в музыкальном колледже Беркли, спродюсировала самостоятельно. По словам артистки, релиз посвящён событиям её жизни за последние пять лет — неожиданной смерти старшей сестры, пандемии, первому контракту с крупным лейблом и, конечно же, сердечным треволнениям.

Хоть Перес и поддерживается крупным лейблом, её музыка не теряет инди-камерности. Артистка создаёт атмосферные треки, в которых всё красиво растворяется — от вокала до инструментальных партий. Настроение релиза Перес тоже обозначила довольно чётко. Она росла в городе Уэст-Палм-Бич во Флориде, проводила много времени на побережье и хотела запечатлеть, каково это. Песни действительно создают декорации для прохладного вечера на пляже: дует ветер, заходит солнце, а в памяти один за одним всплывают болезненные воспоминания. Для всех, кто планирует начать лето с песни Ланы Дель Рей Summertime Sadness, прослушивание обязательно.

