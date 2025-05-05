Три российских композитора напишут новую музыку к фильму «Броненосец "Потёмкин"»

Российские композиторы Роман Цыпышев, Алексей Сысоев и Екатерина Хмелевская создадут новые музыкальные партитуры к немой картине Сергея Эйзенштейна «Броненосец "Потёмкин"». Проект был запущен в честь 100-летия фильма.

© Мосфильм, Рамблер

Цыпышев, Сысоев и Хмелевская победили в опен-колле, который проводил Союз композиторов России при участии Эйзенштейн-центра и Центра киномузыки Московской консерватории.

Один из экспертов отбора, руководитель Центра киномузыки Московской консерватории Сергей Уваров, отметил, что к великому фильму Сергея Эйзенштейна уже было написано множество оригинальных саундтреков. «В чём же особенность тех партитур, которые будут созданы в рамках нашего проекта? В том, что все они предлагают необычный взгляд, творческую интерпретацию шедевра Эйзенштейна. Мы ожидаем увидеть и услышать диалог между режиссёром-классиком и современным композитором», — объяснил Уваров.

Победитель Алексей Сысоев считает, что сам по себе «Броненосец "Потёмкин"» похож на музыкальную партитуру. Поэтому и музыкальное сопровождение должно быть плотным, динамичным и насыщенным. Для этого, по его мнению, удачно подойдёт модель камерного фортепианного концерта, ярко воплощённая в творчестве Прокофьева, Шостаковича, Хиндемита.

Фильм «Броненосец "Потёмкин"» с новой музыкой можно будет увидеть в ноябре в Москве. Его покажут в кинотеатре «Иллюзион», Доме культуры «ГЭС-2» и Большом зале «Зарядья».

Композитор «Белого лотоса» не вернётся для работы над четвёртым сезоном