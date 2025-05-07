Музыка Чайковского прозвучит в Эрмитаже 5 июня

5 июня в Эрмитаже после закрытия музея пройдёт концерт, посвящённый 185-летию со дня рождения композитора Петра Ильича Чайковского.

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В программе мероприятия заявлены Симфония № 5 и Концерт для скрипки с оркестром ре мажор в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга. Солистом станет лауреат международных конкурсов Григорий Тадтаев.

«После закрытия Эрмитаж открывается для концерта. Для наших зрителей это уникальная возможность попасть в Эрмитаж вечером, когда музей закрыт», — заявила на пресс-конференции директор Центра музыкальной культуры «Чайковский» Дарья Погорецкая. Её слова передаёт ТАСС.

Погорецкая также сообщила, что в июне на сцене Александринского театра состоится концерт-спектакль «Чайковский. В поисках мечты и надежды». Он расскажет историю композитора. А на протяжении всего мая на лестнице, ведущей к смотровой площадке башни Городской думы Петербурга, будет играть музыка Чайковского в записи Губернаторского симфонического оркестра.

Пётр Ильич Чайковский родился 7 мая 1840 года. После себя он оставил огромное творческое наследие, включающее произведения различных жанров. Среди них — оперы, балеты, симфонии, романсы, концерты и другие.

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