Леонид Агутин представил саундтрек к сериалу «Разочарованные»

Российский автор-исполнитель Леонид Агутин записал песню «Н.В.Л.», которая станет заглавным саундтреком сериала «Разочарованные». Производством проекта занимается онлайн-кинотеатр Okko.

© Соцсети Леонида Агутина, Рамблер

Как артист признался в соцсетях, сначала его позвали на съёмки. По сюжету одна из героинь попадает на съёмки клипа для Агутина и знакомится с оператором, в которого впоследствии влюбляется.

Музыкант сам предложил записать для сериала оригинальную композицию, использовав имена трёх главных героинь — Надежды, Веры и Любови. Песня не только вошла в саундтрек, но и дала название новому альбому Агутина. Премьера лонгплея «Н.В.Л.» запланирована на 23 мая.

Дата премьеры сингла на стримингах пока не анонсирована.

Всего в сериале будет восемь эпизодов, сообщили в пресс-службе Okko. Сюжет рассказывает о трёх подругах, которые по-разному относятся к любви в своей жизни. Близкое общение со сверстницами помогает им по-новому взглянуть на свои тревоги и проблемы.

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