Рок-группу Foreigner покинул фронтмен Келли Хансен

64-летний вокалист Келли Хансен, певший в американской рок-группе Foreigner последние 20 лет, объявил о своём уходе из коллектива. Его место займёт гитарист Луис Мальдонадо, вошедший в состав команды в 2021 году.

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Хансен не стал вдаваться в подробности, что привело к такому решению. Артист заметил, что участие в группе было для него «огромнейшей честью», но настало время «передать микрофон дальше». Хансен подчеркнул, что гордится тем, что на его место придёт Мальдонадо, так как у него есть «голос, энергия и душа», благодаря которым песни Foreigner будут жить дальше.

О намерении покинуть Foreigner музыкант сообщил сам во время выступления в финальном эпизоде телешоу The Voice. Его цитирует издание METRO.

Мальдонадо займёт место вокалиста уже в летнем туре Foreigner по США, который начнётся 11 июля.

Коллектив был создан в 1976 году. В его первый состав входили гитарист Мик Джонс (играет с группой по сей день), солист Лу Грэмм, барабанщик Деннис Эллиот, клавишник Эл Гринвуд, басист Эд Гальярди и мультиинструменталист Иэн Макдональд.

Foreigner выпустили девять альбомов, последний из которых вышел в 2009-м. Группа считается одной из самых коммерчески успешных в истории: согласно информации на их официальном сайте, они продали по всему миру больше 80 миллионов пластинок.

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