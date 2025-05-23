Майли Сайрус представила трейлер фильма Something Beautiful

Американская певица и актриса Майли Сайрус поделилась тизером фильма Something Beautiful. Картина выйдет в поддержку её грядущего одноимённого альбома, релиз которого намечен на 30 мая.

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В трейлере можно увидеть, как Майли Сайрус исполняет на сцене песню Easy Lover, которая пока ещё не вышла официально на стримингах. В видео также появляются надписи, которые гласят: «Потрясающий визуальный альбом, наполненный фантазией».

Премьера фильма состоится 6 июня на кинофестивале «Трайбека» в Нью-Йорке. Затем картина будет транслироваться в кинотеатрах всего лишь один день. В США и Канаде показы пройдут 12 июня, в других странах — 27 июня.

Ранее Майли Сайрус представила трек-лист грядущего альбома.

Поп-артистка Майли Сайрус опубликовала трек-лист нового альбома