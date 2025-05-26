Рэпер Скриптонит выпустил клип на песню «Не расслабляйся»

Казахский рэпер Адиль Жалелов, выпускающий музыку под псевдонимом Скриптонит, выложил клип на песню «Не расслабляйся». Трек вышел в декабре 2024 года и быстро попал в чарты различных стримингов.

© Скриптонит, Рамблер

Клип представлен в виде мультипликационного ролика. Его автором выступил моушен-художник Степан Христофоров, известный как brickspacer. Аниматор также является создателем онлайн-сериала Wolki о волках, ходящих на двух лапах. Эти же персонажи стали героями клипа Скриптонита.

Сюжет ролика напоминает криминальный боевик. В клипе присутствуют большие деньги, погони на полицейских машинах, чёрные фургоны и волки в камуфляже с надписью «Кусь».

Главный герой — грозный волк в кожаной куртке, похожий на криминального авторитета. Единственной, кто способен оказать ему сопротивление, становится его мать: миловидная волчица в розовом платке. Именно она наносит волку финальный удар «кувалдофоном» — особым оружием из вселенной Wolki, в конструкции которого используется телефон Nokia 3310. Эта модель считается очень крепкой и способной выдержать как падение с высоты, так и удар о голову криминального авторитета.

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