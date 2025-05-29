Московский «Это лето фестиваль» раскрыл программу этого года

«Это лето фестиваль», который пройдёт в Москве в саду «Эрмитаж» 31 мая и 1 июня, поделился программой этого года. Среди выступающих — Ёлка, L’One, «ХЛЕБ», AFELIA, Женя Ефимова, «Комната культуры», NEMIGA, hehehe и другие.

© etoletofest.ru, Рамблер

Во время фестиваля также состоится шоукейс электронной группы «Лауд», в котором примут участие Тося Чайкина, Thomas Mraz, Антоха МС, THE DAWLESS и DJ Stonik1917.

Помимо музыки, для посетителей фестиваля будут организованы бренд-сад, ретроофис, зона пикника и мастер-классы от компании Х5.

В этом году сад «Эрмитаж» будет разделён на две части: «громкую» и «тихую». В последней можно будет расслабиться в чилл-зоне от LoftDesigne или в интерактивной парфюмерной студии Flame Moscow. На фестивале также будет представлен арт-объект «Орбита воспоминаний».

Самые юные гости смогут поучаствовать в творческих занятиях от Московского института психоанализа. Для них же будет организована зона от анимационной студии «Мельница».

Взрослые во время фестиваля смогут попробовать свои силы в гольфе, дженге, рошфоре и других играх.

«Это лето фестиваль» состоится не только в Москве. В Нижнем Новгороде 14 и 15 июня на фестивале будут выступать такие артисты, как The Hatters, Сироткин, Рушана и ZOLOTO.

Фестиваль «Наши в городе» пройдёт в Москве 26 и 27 июля