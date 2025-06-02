Певица Леди Гага попала в Книгу рекордов Гиннесса

Концерт поп-певицы Леди Гаги в Бразилии установил рекорд по посещаемости и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Выступление звезды состоялось 3 мая на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро в Бразилии. Шоу посетили около 2,5 миллиона человек. Это сделало его самым популярным бесплатным концертом среди женщин-артисток.

© Соцсети Леди Гаги

Леди Гага побила рекорд Мадонны, который она установила годом ранее в том же месте. На выступление певицы тогда собралось 1,6 миллиона зрителей, сообщается на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса.

Общий рекорд по посещаемости принадлежит британцу Роду Стюарту: на его новогодний концерт в 1994 году пришло не менее 3,5 миллиона слушателей.

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